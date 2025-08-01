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父親節送禮指南！心理測驗找出爸爸是哪一型　挑對最適合爸爸的筆

▲▼利百代,心理測驗,互動,父親節。（圖／資料照）

消費中心／綜合報導

在許多傳統家庭裡，爸爸總是默默扮演支撐家裡的角色，負責經濟、扛起責任，卻很少主動表達情感，從小到大，我們總記得媽媽的叮嚀與擁抱，對爸爸的愛卻感到模糊又低調，他們不善言辭、不擅長表達，只用實際行動默默守護，每天出門工作、有時候坐在書桌前處理文件，或是偶爾沉默地幫你修理壞掉的東西，這些平凡的日常，就是爸爸專屬的愛。

也因為這樣，父親節總讓人感到特別難送禮，想表達心意又怕送太貴被唸，想送實用的東西，又擔心送了沒用放在抽屜裡生灰，其實，只要細心觀察爸爸的生活習慣，就會發現爸爸平常的行為其實藏著他真正的喜好與性格，尤其是他使用筆的方式，更透露出他處事的風格與個人品味，只要觀察寫字時的習慣、是否固定使用同一支筆、對書寫工具的挑選標準，都能看出爸爸的生活態度與性格輪廓。

趁著這個父親節，不妨從「他怎麼用筆」的角度出發，挑選一支能代表他的筆，為爸爸獻上一份專屬於他的體面心意，每天用得到、每次都能想起你的小小溫柔，你知道爸爸最常在什麼情境用筆嗎？他是愛隨手簽個名就丟在桌上的「隨性派」？還是寫完立刻歸位、固定放口袋的「重度筆控」，ETtoday期間限定的「父親節送禮心理測驗」，只要簡單5題，讓你快速了解爸爸的性格，對症下筆、挑中命定款，讓這份禮物不只實用，更能送進爸爸心坎裡！

Q1. 爸爸在什麼情況下最常使用到筆？

A. 坐在桌前查資料、邊做筆記，紙筆總是放手邊
B. 收到包裹拿筆簽收（簽名），其餘時間比較少使用筆

• A：Base Uni 602｜寫字是習慣
• B：Glam VIP｜筆是偶爾派上用場的道具

▲▼利百代,心理測驗,互動,父親節。（圖／資料照）

Q2. 如果桌上有幾支筆，爸爸會怎麼挑？

A. 一拿就能寫、寫起來順、手感舒服才是他的重點
B. 會先挑選哪一支看起來最順眼，看起來有質感的才拿

• A：Base Uni 602｜重視好不好寫的筆感派
• B：Glam VIP｜看外型挑筆的派頭派

▲▼利百代,心理測驗,互動,父親節。（圖／資料照）

Q3. 爸爸寫完字後，筆通常去哪了？

A. 他會蓋好筆蓋、放到固定位置，或放回包包裡
B. 放在桌上或下一次再看到它已經在沙發上了

• A：Base Uni 602｜筆是日常工具，有固定「歸位」邏輯
• B：Glam VIP｜筆是偶爾用、順手拿、偶爾也會「消失」的東西

▲▼利百代,心理測驗,互動,父親節。（圖／資料照）

Q4. 他會主動把筆帶在身邊嗎？

A. 有！口袋或包包都會放著一支固定用的筆
B. 沒有筆也無所謂，反正需要的時候可以借

• A：Base Uni 602｜筆是生活必備工具
• B：Glam VIP｜筆是偶爾露臉的時尚配件

▲▼利百代,心理測驗,互動,父親節。（圖／資料照）

Q5. 他拿筆的方式是怎樣？

A. 端正
B. 隨性拿筆

• A：Base Uni 602｜講究實用性，筆感不能馬虎
• B：Glam VIP｜不挑手感，只要拿起來夠體面就行

▲▼利百代,心理測驗,互動,父親節。（圖／資料照）

測驗結果

答案有3個以上是A：爸是《重度使用派》！

送他 Base Uni 602 典雅個性鋼筆

• 來自德國的書寫工藝，人體工學三角握把、長寫不滑手
• 實用、耐看、穩定性高，是工作與生活的長期夥伴
• 適合：經常寫字、開會、做記錄的爸爸

▲▼利百代,心理測驗,互動,父親節。（圖／資料照）

答案有3個以上是B：爸是《低調有型派》！

送他 Glam VIP 時尚鋼筆盒

• 幾何設計＋珍珠光澤筆身，金屬筆夾質感升級
• 平常少用筆，但一拿出來就要「好看有派頭」
• 適合：偶爾用筆，但看重氣場與風格的爸爸

▲▼利百代,心理測驗,互動,父親節。（圖／資料照）

測驗結果

「重度使用派」推薦Base Uni 602典雅個性鋼筆

重度使用派爸爸經常開會、做紀錄，注重筆的握感與書寫順暢度，筆不僅是工具，更是與生活密不可分的日常，這類型的爸爸習慣隨身攜帶筆記本與鋼筆，工作時會畫重點、寫備忘、簽文件，是個講求效率與條理的行動派，他們對筆的書寫體驗要求極高，不只要握感舒適，還得筆觸穩定順暢。

利百代Base Uni 602正是為這種「長時間使用者」量身打造的經典款，擁有人體工學三角握把設計，即使連續書寫也不易疲勞；100％德國製造原裝進口，筆尖穩定滑順，筆桿沉穩內斂，外型耐看卻不浮誇，正如這類爸爸務實卻可靠的性格，筆桿附筆夾蓋，曲線筆夾放置口袋或夾在文件中，就算放在那裡也可以展現出非凡品味，開會或拜訪客戶時都要迅速紀錄細節，晚上還會在桌邊寫下工作紀錄，隨手拿取的Base Uni 602不僅是工具，更像他的第二雙手，穩定又俐落，不論是在辦公桌上、會議筆記中，還是回家後記帳寫便條，這支筆都能默默陪伴他，成為生活裡的低調好夥伴。

「低調有型派」推薦Glam VIP時尚鋼筆盒組

低調有型派爸爸，雖然平常比較少機會拿筆，但用筆的時機往往很重要，簽重要文件、處理合約，或出席重要聚會，這類型爸爸講求品味，重視的是「出手的瞬間」，不僅要實用，更要展現風格與細節。

Glam VIP鋼筆盒組便是專為這樣的爸爸設計，以幾何筆身搭配珍珠光澤，金屬筆夾細節拉滿，握在手裡氣場立現，是筆也是配件，即便只是偶爾簽字，也能讓人眼睛一亮，展現內斂的生活品味，鋼筆盒組搭配完整，收納得宜，不使用時也能靜靜擺放在書桌或公事包裡，散發成熟男性的簡約魅力。

選一支筆，送給最沉默卻最有力量的那個人，讓這份心意不只是節日的儀式，成為生活中的陪伴。利百代用心設計的鋼筆，不只是一件文具，可以作為理解爸爸的一把鑰匙，不論是每天工作筆不離身的實用派，還是偶爾拿筆卻氣場全開的性格派，一支筆，就是他風格的延伸，也是你心意的寄託，用行動告訴他：「我懂你，也記得你每天的辛勞與堅持。」
 

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