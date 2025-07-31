南投市轉運站變身旅宿商場　BOT案投資上看10億元

▲南投市轉運站開發計畫採BOT模式，投資上看10億元。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府響應行政院「兆元投資國家發展方案」，參與財政部「114年度民間參與公共建設招商大會」，並釋出「南投市轉運站新建營運移轉案」，未來將透過BOT方式、力邀民間投資，打造多功能轉運服務中心，總投資金額上看10億元，預計114年底公告招商。

縣政府指出，隨著國道六號全線通車，南投納入大臺中通勤生活圈，近年每日跨區通勤通學人次穩定成長，顯示區域交通串聯需求日益殷切；此外，疫情後觀光人潮回溫：交通部觀光署統計，2023年日月潭遊客人次突破660萬、溪頭及杉林溪合計近300萬人次，南投縣整體年觀光旅次突破千萬，帶動轉乘與住宿空間需求高度成長，尤其在假日與旅遊旺季，住宿供給明顯不足，亟需整合型設施滿足交通、休憩與商務接待的多元需求。

縣府說明，南投市轉運站新建營運移轉案基地位於南投市三塊厝段，鄰近家樂福與南投縣政府，屬南投市都市計畫區內之車站用地，總面積6413平方公尺，土地權屬100%為縣有土地；縣府已完成整併，具立即開發條件，將採BOT開發模式，預計引入10席以上客運候車月台、百席以上停車位、商業設施與商務旅館，並結合國際級多功能視聽空間，提供旅客與在地居民多樣服務。

南投市轉運站以TOD大眾運輸導向開發理念出發，整合交通、旅宿、商業與智慧服務，將成為南投市首座真正的「交通＋住宿＋商場」三合一複合式商業服務中心；縣府表示，該項計畫符合促參法重大公共建設認定，總投資金額上看10億元，且基地容積率預計經都市計畫變更可放寬至250%，吸引力強，適合旅館、連鎖商場、交通營運業者與金融保險機構共同推動，打造南投門戶與區域經濟引擎，目前正辦理可行性評估，預計年底公告招商，115年上半年完成簽約作業，邀請有志之民間投資人踴躍參與，推動地方創生與區域均衡發展、開創交通與旅宿新典範。