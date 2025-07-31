嘉義縣太保、民雄公共托育中心托育成果展　35幼兒接受畢業證書

▲▼ 嘉義縣太保、民雄如親公共托嬰中心首屆寶寶畢業典禮 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府積極推動公共托育服務，太保、民雄2家如親公共托嬰中心計有35名寶寶畢業，承辦單位中華民國文教產業暨補習服務品保協會日前舉辦「太保、民雄如親公共托嬰中心第1屆聯合畢業典禮」暨夏日親子運動會，慶祝中心成立1週年，也讓眾人歡送首屆寶寶，見證孩子的成長蛻變。

典禮中共有35位幼兒獲頒畢業證書，現場也設置托育成果展示，包涵寶貝的特製成長手冊，展現中心一年來用心照顧與教學的成果。

典禮中播放輕鬆音樂讓親子一起舞動，許多寶寶穿著小學士服，接起人生第一張畢業證書，現場洋溢溫馨氣氛。

張義雄理事長表示，太保與民雄如親公共托嬰中心設立以來持續收托滿額，深獲家長信賴，感謝老師們的用心，品保協會繼續提供幼兒最優質的照顧。

社會局長張翠瑤表示，在少子化潮流下，翁章梁縣長積極佈建公共托育資源，鼓勵年輕家庭安心成家、生養子女。

縣府已規劃在10個鄉鎮市設置12處友善公共托育中心，9家已營運，中埔、布袋托嬰中心將於年底完工營運，水上托嬰則已動工施作中。

感謝品保協會成為幼兒照顧家庭的神隊友，陪父母走過育兒的忙祿與甜蜜，祝福寶貝們到幼稚園展開新的生活，開心快樂成長。