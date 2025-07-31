嘉義縣啟動天然災害救濟專戶　湧入3128萬善款

▲▼ 嘉縣府召開「天然災害捐款專戶管理及監督委員會」，開設丹娜絲颱風捐款專戶，希望助災民度過難關 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

丹娜絲颱風以及0728西南氣流豪雨造成嘉義縣各地嚴重災損，嘉義縣政府依據公益勸募條例第5條開設「丹娜絲颱風捐款專戶」，今31日縣長翁章梁親自主持「天然災害捐款專戶管理及監督委員會」，邀集委員、建設處、教育處、經發處、社會局等單位出席，擬定善款運用方向。

基於災害救助精神，嘉義縣政府日前啟動天然災害救濟專戶，接受國內外捐款，匯集民間力量協助災民救助及復原重建工作。專戶開設迄今已湧入499筆捐款，捐助金額為3,128萬9,089元。

會議中審議善款運用方向，含車輛慰助、校園緊急僱工、房屋毀損慰助、弱勢家庭房屋帆布施作、淹水未及50公分、土石流未及30公分慰助等案，因重大災害有其急迫性，補助計畫均優先使用於災民，各委員ㄧ致決議通過，眾人感謝所有善心人士及團體的捐助。

▲翁章梁主持「天然災害捐款專戶管理及監督委員會」會議 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，縣府災害後第一時間即啟動各項救災工作，丹娜絲颱風造成嘉義縣多處停水、停電、房屋破損及淹水，民眾生活受到嚴重影響，盼各界持續匯集愛心捐款，協助更多民眾渡過難關。

嘉義縣社會局指出，受災民眾相關補助可向所在地鄉鎮市公所洽詢，為提升申辦效率，縣府也啟動一站式整合服務平台，符合資格的民眾也可上網申辦屋損慰助金，希望政府資源能發揮最大效益，提供災民必要支持。

▲嘉義縣「天然災害捐款專戶管理及監督委員會」愛心帳戶。（圖／嘉義縣政府提供）

捐款帳戶：

戶名：嘉義縣社會局天然災害救濟專戶

銀行：台灣銀行太保分行0040679

帳號：067-038-095012

若有意捐款，請告知銀行於匯款單註明「丹娜絲颱風災害捐款」，並註記捐款人姓名、聯絡電話，以方便郵寄收據，若欲指定捐款用途亦請備註。