豪雨後災情嚴重！嘉義縣衛生局提醒民眾清消+飲食安全

▲豪雨釀淹水災情，衛生局呼籲災後清消及飲食安全 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

急降豪雨造成嘉義縣多處嚴重積水，許多汙水泥沙混雜家畜排泄物，易孳生或夾帶致病菌。嘉義縣衛生局提醒，切勿輕忽災後清理家園的重要性，鉤端螺旋體、類鼻疽等致病原恐經由傷口接觸或吸入傳染，也提醒民眾注意腸胃道疾病，遵守「清除、清潔、消毒」3步驟，並確保飲用水乾淨安全。

嘉義縣許多村里淹水，也有許多禽畜豬舍遭水淹，泥水混合動物排泄物與垃圾廢棄汙物，容易藏有鉤端螺旋體、類鼻疽菌等致病原，此類疾病為人畜共通傳染病，容易透過皮膚傷口或吸入而感染。

強風暴雨使土壤及泥水中的類鼻疽桿菌暴露於地面，導致更易傳播，民眾清理居家環境時若赤腳涉水、手部或身體有傷口，容易讓病菌趁虛而入，相關症狀可能於災後一周後出現，請民眾勿讓傷口接觸汙水。

衛生局長趙紋華說，清掃時務必戴上防水手套，穿著雨鞋膠鞋，如皮膚傷口接觸到汙水時盡快清洗。

環境消毒落實「清除、清潔、消毒」3招，用稀釋漂白水(1:100)徹底清洗擦拭；食材要注意保存溫度、飲食及用水要徹底煮熟(沸)，尤其高風險族群如免疫力低、慢性病者等務必留意自身健康狀況。

如出現發燒、頭痛、局部腫痛、潰瘍、胸痛、咳嗽或腹瀉症狀，應速就醫並告知汙水、汙泥暴露史，可及早診斷獲得妥善治療，以利衛生單位採取防治措施。

衛生局也呼籲，颱風豪雨季節期間積水容器易孳生病媒蚊，清除孳生源是預防登革熱最好的方法，落實「巡、倒、清、刷」4招，共同守護嘉園。