陸官媒首次釋出新型潛艇畫面　深海演訓「封艙就是面對生死」

▲ 大陸《央視》釋出首次披露解放軍新型潛艇執行遠航任務畫面曝光 。（圖／翻攝 央視）

記者任以芳／綜合報導

大陸《央視》釋出首次披露解放軍新型潛艇執行遠航任務畫面曝光，演習「模擬」突遇艙室管路嚴重破損險情，全艇官兵迅速啟動應急機制，成功排除危機。部隊指揮員馬曉輝在接受採訪時直言，「封艙就是面臨生死」。

大陸《央視》釋出首次披露解放軍新型潛艇執行遠航任務畫面曝光。模擬解放軍海軍某潛艇部隊接獲遠航命令後迅速出發，在一次深海演訓任務中突遇管路「破損」突發狀況，逼真模擬實戰條件下的危機應對能力。官兵必須在密閉艙室內完成封舱堵漏作業，無法得知外部情況，場面驚險萬分。

「封艙，就是面對生死。」海軍某潛艇部隊官兵馬曉輝接受訪問時表示，險情發生後，他第一時間下令潛艇上升至「不暴露的最大邊界」，全艇人員高度默契、迅速處置，成功解除危機。

馬曉輝直言，若當時水面存在敵情，潛艇無法上浮，那就只能「以性命封艙，保全大局」。他強調，「這就是潛艇戰士。他知道100減1等於0的含義。」

▲ 解放軍新型潛艇執行遠航任務畫面曝光，進入「一級靜音管控」指令 。（圖／翻攝 央視）

演訓持續升級。某次潛艇航行至「敵」反潛封鎖區時，艦上接獲進入「一級靜音管控」指令。為了最大限度降低噪音，炊事灶火、造水機全部停用。儘管環境艱難，官兵依舊完成艦艇潛航任務。馬曉輝表示，「就在這樣的條件下，我們到達了從前只敢想像、卻從未到達的地方。」

他強調，戰備是隨時啟動，「今天是和平年代，明天就可能戰爭打響。到那一天，我們只等待一聲令下，會義無反顧把導彈打出去。」

潛艇部隊還有一項特殊傳統，每名出航官兵都會攜帶一顆椰子上艇，返航後再將已發芽的椰子種下，象徵信念與生機的延續。馬曉輝說，「深海沒有太陽，但我們知道燈塔在哪。只要大洋裡有我們，中國人的腰桿就挺得直。」