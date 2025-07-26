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陸最神秘軍校72年來首招女生　層層「嚴選」首批10人娘子軍曝光

▲▼ 中國最神秘軍校72年來首次招女生 。（圖／翻攝 人民海軍）

▲ 中國最神秘軍校72年來首次招女生，照片中是女學員楊競悅 。（圖／翻攝 人民海軍）

文／香港01

據《央視新聞》報導，在中國眾多軍事院校中，解放軍海軍潛艇學院尤為神秘。人民海軍發24日佈消息，海軍潛艇學院成立72年來首次招錄本科女學員。

據「人民海軍」公眾號消息，近日，海軍潛艇學院官兵代表來到浙江省嚴州中學學生汪陳悅家中，今年汪陳悅以647分的高考成績考入海軍潛艇學院。汪陳悅表示，她的心裏一直有個從軍夢，也特別嚮往那片神秘的藍色海洋，如今夢想成真。

與此同時，江蘇省泰州市高考成績652分的楊競悅也收到了來自海軍潛艇學院的錄取通知書，楊競悅也表示，從小就有海軍夢，未來一定刻苦學習，練就過硬本領。

除了汪陳悅、楊競悅還有8位女生從全國考生中脫穎而出，經過嚴格的政治審查、身體質素、心理質素等層層篩選，即將以平均分628.3分的優異成績邁入海軍潛艇學院。

▲▼ 中國最神秘軍校72年來首次招女生 。（圖／翻攝 人民海軍）

▲ 錄取通知。（圖／翻攝 人民海軍）

據介紹，位於山東青島的中國人民解放軍海軍潛艇學院是中國專門培養海軍潛艇、防險救生和水下新質作戰力量等人才的高等教育院校，有「中國最神秘軍校」之稱。70多年來，學院為潛艇和防救部隊培養了一大批軍事指揮和專業技術人才，其中100餘名學員成長為將軍，5人成長為上將。

潛艇學院主要的優勢學科和特色專業包括潛艇戰術、水聲工程、航海技術、水下戰場環境、水下目標識別和水下爆破等。在潛艇學院，學員們除了學習理論知識外，還要參加任務模擬演練，高度還原實戰情景。

作為海軍重要的作戰兵種，潛艇在軍事行動中承擔着攻擊敵艦、近岸保護、突破封鎖等多種作戰任務。

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