矯正署主管及41矯正單位首長交接　次長黃世杰期許獄政革新

▲矯正署今天下午舉行高階新任首長及主管交接宣誓儀式。（圖／矯正署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

法務部矯正署今（31）日舉辦卸新任高階主管及所屬機關首長聯合交接典禮，由法務部政務次長黃世杰到場監交時表示，法務部共核定22位高階主管及19位獄政首長調動，充分展現強化獄政管理、持續提升矯正專業之決心，期許守護社會安全為最大己任、完善同仁照護，以達維護司法公平正義、落實矯正復歸的核心目標。

▲法務部次長黃世杰期勉矯正首長與主管維護司法公平正義等目標。（圖／矯正署提供）

矯正署今天下午舉辦的聯合交接典禮，其中包括兩位副署長、主任秘書及台南、高雄兩座規模較大之監獄首長異動：

一，桃園女子監獄典獄長劉明彰調升矯正署副署長。

二，臺中女子監獄典獄長劉玲玲調升矯正署副署長。

三，矯正署副署長林明達調派高雄監獄典獄長。

四，矯正署主任秘書蘇坤銘調派臺北看守所所長。

五，高雄監獄典獄長邱泰民調派臺南監獄典獄長。

六，雲林監獄典獄長蘇維闊調派矯正署主任秘書。

會場由初次派任首長的台南少年觀護所所長沈淑慧代表致詞，強調將戒慎以赴、以人為本，同時配合法務部推動溫暖有感之柔性司法理念，帶領獄政同仁全力推動矯正政策。

▲法務部次長黃世杰負責台南少年觀護所所長印信交接。（圖／矯正署提供）

黃世杰特別轉達法務部長鄭銘謙肯定首長們為穩定機關囚情及業務運作付出的辛勞，並提出兩大期勉，包括「守護社會安全為最大己任」，強化矯正管理制度，落實風險管控，防範事故發生為基礎，全力推展專業處遇，提升復歸成效。第二是「完善同仁照護」，以溝通式領導給予同仁溫暖關懷，凝聚矯正團隊向心力，法務部及矯正署會做最堅實後盾，持續研修法規、爭取同仁待遇及保障，並透過科技設備輔助，提升矯正人員及民眾安全，達到維護司法公平正義、落實矯正復歸的核心目標。