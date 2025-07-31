高中生等公車「全身紅腫呼吸急促」急送醫　原來是急性蕁麻疹

▲桃園市平鎮區上海路公車站昨晚一名高中男生出現呼吸急促與臉部腫脹等症狀，警消獲報前往協助送醫。（圖／平鎮警分局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市一名高中男生昨（30）日晚間在平鎮區上海路公車站等車時，突然全身紅腫搔癢、臉部腫脹還呼吸急促，因情況不斷惡化，同行堂姐見狀趕緊跑到鄰近平鎮派出所求助，員警獲報後通報119救護並聯繫家屬，緊急送醫急救後，研判是急性蕁麻疹，經醫護人員治療後才化解一場虛驚。

平鎮派出所副所長丁彥方指出，針對這對就讀桃園市南區某高中的堂姊弟，昨天結束暑期輔導課程，在上海路公車站等候公車欲返家時，男高中生突感身體不適，全身出現紅腫且呼吸急促，堂姊見其症狀持續惡化，立即向附近的平鎮派出所求助。

▲桃園市平鎮區上海路公車站昨晚一名高中男生出現呼吸急促與臉部腫脹等症狀，警消立即送上擔架送醫治療。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮派出所值班警員鄺鏡達立即到場查看，初步研判可能是急過敏反應，當下立即通報消防局119救護，並聯繫其家屬，119救護人員到場後迅速將高中生送往醫院就診進行治療。

醫護人員研判應該是急性蕁麻疹，所幸經過及時處置給藥後，患者並未引發其他嚴重併發症，警方主動聯絡男學生家人到院陪同。家屬見男學生經過治療後平安無恙，對警消迅速應變協助表示誠摯感謝。