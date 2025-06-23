東成監獄護理師遭攻擊「無戒護人員陪同」　陳瑩要求檢討漏洞

▲東成監獄護理師遭攻擊「無戒護人員陪同」，民進黨立委陳瑩要求檢討漏洞。（圖／立委陳瑩提供）

記者詹詠淇／台北報導

台東東成監獄日前爆出起護理師遭受刑人攻擊的事件，引發外界對矯正機關安全管理的高度關注。事發當時，診間內竟無戒護人員陪同，導致受刑人得以持筆攻擊護理師。民進黨立委陳瑩今（23日）在立法院痛批矯正署管理失職，並要求矯正署與衛福部立即檢討相關制度，避免影響醫療機構到監所提供服務的意願。

本月10日，東成監獄鍾姓受刑人申請看診，進入診間後坐在醫師左側，醫師右手邊放置一支筆。受刑人先假裝準備書寫，隨即拿起筆攻擊坐在布簾後的護理師，甚至起身勒住護理師的頸部。當時診間內僅有醫師與護理師，外部候診區的2名戒護人員直到聽到異常聲響才衝入制止。

▲東成監獄護理師遭攻擊，現場卻無戒護人員陪同。（圖／立委陳瑩提供）

根據矯正署說明事發診間情形，該名受刑人當天於診間內突然起身勒住護理師頸部並持筆攻擊，矯正署第一時間卻對外宣稱，「醫護人員旁有兩名戒護人員」，與實際情況不符。矯正署主秘蘇坤銘於立法院備詢表示，當時戒護人員帶著幾十位受刑人，戒護人員站的位置在外面的候診區，戒護人員並不會隨著進入診間。

對此，陳瑩嚴厲指責，監所不論是什麼理由，都不該讓受刑人與醫護獨處！矯正署應立即檢討調整。

針對醫療安全問題，陳瑩引述台東護理師公會的訴求，要求衛福部與矯正署合作制定「入監醫療安全指引」，建立暴力通報及應變機制，並評估將監所醫護人員納入《公務人員保障法》保障範圍，杜絕類似攻擊事件再度發生。

此外，陳瑩也指出，監所醫療制度的其他缺失，包括連續假期超過3天仍需提供門診服務的規定，形同剝奪第一線醫護人員的休假權益，她呼籲政府儘速檢討調整。

另一個備受關注的問題是受刑人醫療欠費問題，陳瑩提到，目前受刑人醫療費用需由監所代扣其帳戶存款，但若無親人資助或存款不足，欠費情況普遍存在。截至今年4月，全國監所累積欠費已達1,278萬元，且出監後的欠費未列入官方統計，實際金額恐更高。

陳瑩批評，「這些醫療院所協助監所照顧受刑人，結果還要自己去追討欠費，這樣公平嗎？」現行制度形同矯正署「雙手一攤」，讓醫療院所承擔不合理的風險與壓力。陳瑩要求，矯正署儘速清查自二代健保實施以來的所有積欠金額，並研議由矯正機關取得債權、代為墊付醫療費用，無論受刑人是否仍在監或回到社會，都是由政府負責追討，而非讓為受刑人提供醫療服務的醫院，成為冤大頭。

▼陳瑩批評，「這些醫療院所協助監所照顧受刑人，結果還要自己去追討欠費，這樣公平嗎？」（圖／立委陳瑩提供）