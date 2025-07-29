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藍營縣市「要普發現金」謠言瘋傳　議員曝青鳥群組造謠截圖

▲▼藍執政縣市「普發現金謠言」滿天飛 網傻眼：青鳥更瘋了。（圖／翻攝自侯漢廷臉書）

▲藍營縣市「要普發現金」謠言瘋傳，青鳥自曝造謠過程，市議員怒「將報警告發」。（圖／翻攝自侯漢廷臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

726罷免國民黨大獲全勝，不少人猜測與普發現金有關，不料如今網路上就出現許多謠言，聲稱新北、桃園、台中等縣市有超徵稅收，可以普發現金，甚至謠傳台中市府將普發4萬元。台北市議員侯漢廷28日也貼出許多造謠圖卡，表示這種行為毫無是非底線，將報警告發違反社維法。

▲▼藍執政縣市「普發現金謠言」滿天飛 網傻眼：青鳥更瘋了。（圖／翻攝自侯漢廷臉書）

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▲▼藍執政縣市「普發現金謠言」滿天飛 網傻眼：青鳥更瘋了。（圖／翻攝自侯漢廷臉書）

▲▼藍執政縣市「普發現金謠言」滿天飛 網傻眼：青鳥更瘋了。（圖／翻攝自侯漢廷臉書）

▲侯漢廷在臉書貼出網友造謠的群組對話截圖及圖卡。（圖／翻攝自侯漢廷臉書）

侯漢廷28日在臉書貼出照片，內容是青鳥群組的成員自曝，帶朋友到早餐店造謠許多縣市要普發現金，例如新北市超徵124億元，要每人發3萬元、台中市要發4萬元、台北市要發1.3萬元、桃園市要發1.4萬元等，最後笑說「一直造謠一直爽」。

除了青鳥群組的對話截圖外，侯漢廷也貼出許多臉書粉絲團的造謠圖卡，像是「藍營要廢除造潛艦」、「國民黨向曹興誠釋出善意，下屆禮讓北市議員」、「藍營縣市超徵稅收有望補貼市民」等。

侯漢廷直呼，青鳥惡意造謠，毫無是非底線，道德低落，散播不實圖卡，甚至集體演戲欺騙路人，顯然明知是錯誤訊息還惡意散播，「不用刪文，我會報警告發違反社維法」。

▲網傳桃園市超徵34億！市府駁斥：假訊息。（圖／市府提供）

▲網傳桃園市超徵34億，桃園市政府澄清是假訊息。（圖／市府提供）

臉書、Threads等社群平台28日突然出現許多謠言圖卡，上面寫上新北市、桃園市、台中市等藍營縣市因為超徵稅收，所以將要普發現金給民眾。對此，新北市、桃園市、台中市政府已先後出面闢謠。

桃園市政府表示，桃園去年度稅收決算結果較預算數（俗稱超徵稅收）僅多9億，非網路流傳34億元，且桃園在113年度是全國唯一無歲計賸餘的縣市，顯示市府所有可用財源皆已全數投入市政建設與民生服務。

新北市政府指出，新北市去年預算入不敷出，收支差短新台幣136億，且累積短絀仍高達887億元，市府亦遵循法律也尊重中央決定，但立法院已通過全民普發新台幣1萬元方案，盼行政院盡快執行發放作業。

台中市政府則說，針對網路上流傳台中市政府普發新台幣4萬元的不實圖卡，經查證該圖卡內容為假訊息，已向警方報案，呼籲民眾切勿轉傳、散布或分享來源不明的訊息與圖卡，以免觸法。

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