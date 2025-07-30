網瘋傳藍營縣市要普發現金　蔣萬安：錢和責任都在中央

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免首波投票在26日結束，24位國民黨立委、新竹市長高虹安罷免案全面否決。選後至今，網路上瘋傳藍營執政縣市的北市、新北、桃園、台中等地，要將稅收超徵普發現金給市民。對此，台北市長蔣萬安今（30日）受訪表示，中央苛扣地方補助款又要地方發錢，人民都在看民進黨這次有沒有好好檢討。不過，民進黨議員何佩樺則揭蔣萬安過去言論反轟蔣「雙標嘴砲」，因為錢就在蔣萬安手上，要不要發，跟敬老金一樣，市長一句話就可以決定。

蔣萬安今出席「台北文化小旅行100點」成果發表會，會前受訪被問到普發現金一事時說，負責收所得稅的是中央，那應該要撥補地方補助款的也是中央，錢和責任都在中央身上，「但是現在苛扣地方的補助款，又要地方發錢，我想人民都在看民進黨這一次有沒有好好的在檢討，並且面對民意」。

對此，民進黨議員何孟樺質疑，蔣萬安市長在選前說出「去年超徵5283億元，足以普發現金不用舉債」的時候，就等同認可三件事，第一，超徵拿出來發現金；第二，北市超徵34.5億要拿出來普發現金；第三，為了發現金而舉債也不是問題。

何孟樺還說，也要請蔣市長不要忘記，不僅上個會期通過的第一次追加減預算，計入今年撥下的中央補助收入，讓北市今年再多出75億的稅課收入，減少北市52億的累計謄餘移用，更增加20億的債務償還。

何孟樺指出，光是去年的謄餘數170億元，就足以兌現34.5億支援受關稅波及產業，更足以兌現蔣萬安市長在罷免前所主張的普發現金。此外，財劃法修法後，台北市預計將新增400億以上的統籌分配款。如果蔣市長真心落實普發現金，北市絕對是行有餘力。

何孟樺直言，錢，顯然就在蔣萬安市長的手上，要不要發，跟敬老金一樣，市長一句話可以決定。才剛以主張普發現金獲得戰神名號的蔣市長，卻選擇推說沒有錢。如果這不是雙標嘴砲，什麼才是雙標嘴砲呢？