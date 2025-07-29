傳政院盼「排富普發1萬」被柯建銘擋下　綠黨團否認：尊重行政部門

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

首波大罷免投票在26日結束，外傳行政院已決定不針對普發現金1萬元的特別條例提出覆議。也曾傳出，府院事前曾評估在藍白提案版本中擇一支持，並納「排富」條款，卻遭民進黨團反對，黨團總召柯建銘昨出面駁斥。民進黨團幹事長吳思瑤今（29日）受訪時表示，沒聽過有這些腹案，覆議期限到7月31日、還沒到，相信行政院還在評估，民進黨團的立場就是尊重行政部門。

對於普發1萬，吳思瑤表示，覆議期限到7月31日、還沒到，相信行政院還在評估，普發現金特別條例通過後，民進黨團的立場尊重行政部門覆議、救濟或其他憲法救濟，黨團也尊重，除覆議外還有其他憲法救濟手段，相信行政部分都在周延妥善研議當中，黨團就是尊重。

也傳出行政院一度要納入排富條款通過普發一萬，但被黨團總召柯建銘擋下來？吳思瑤回應，昨天柯建銘總召出來澄清，沒有就是沒有，自己參與會議沒聽過有這些腹案，這段期間很多不知從何而來的消息、臆測，鬼故事很多，希望以正式回應為準，畢竟很多人想放話、製造新聞、無中生有，但沒有就是沒有，普發現金後續尊重行政部門最終研判。

立委鍾佳濱則表示，普發現金有多種討論，覆議恐怕會引發誤會，讓民眾誤以為行政院對人民期待的政策持反對意見，但從頭到尾行政院就在強調，這是否違憲作為？任何增加預算支出的提案應該由行政院提出，立法院提出後由行政院修正提出較合適。

鍾指出，但這樣程序上的違憲，如果讓行政院用覆議方式，會讓民間誤會行政院反對。目前也有很多討論，包含現金怎麼發、並沒有排富等等都有待商榷，有些經濟弱勢民眾現在需要這筆現金支持，行政院也沒有否認這樣的需求，但對於一些高所得者也舉債發給他，這部分要考量。

鍾強調，包含違憲部分，行政院是否提出覆議非未來違憲審查上要件，但政策推動上是否有機會立法院重新思考，由行政院提出立法院認為恰當的方式，重新行使立法程序，這樣比較妥善。

