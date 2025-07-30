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嘉義市打造音樂新星孵化基地　「新聲徵選」優勝加入搖滾音樂祭

▲▼ 打造音樂新星孵化基地！嘉義市「新聲徵選」得主直上諸羅搖滾舞台 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 打造音樂新星孵化基地！嘉義市「新聲徵選」得主直上諸羅搖滾舞台 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府文化局積極推動「流行音樂人才培育計畫」，系列活動-「新聲徵選」在文化局音樂廳熱力展開，吸引眾多樂迷與市民駐足觀賞。8組原創音樂人包括22.5、Henry Xu 徐敬偉、好國民、Rondy、好大一把勇者劍、NeaR Band 你阿伯、朵菈菈與The Plane Plan輪番登台，盡情展現音樂才華與舞台魅力，風格多元、表現精彩，現場氣氛熱烈。

▲▼ 打造音樂新星孵化基地！嘉義市「新聲徵選」得主直上諸羅搖滾舞台 。（圖／嘉義市政府提供）

本次評審陣容邀請五位音樂專業人士，包括金曲獎「最佳演唱組合」入圍樂團VH-Vast & Hazy吉他手林易祺、嘉義在地音樂製作人暨 Soundtrick音樂工作室創辦人呂翳帷、「杰斯打擊教育系統」創辦人陳英杰，以及曾獲金曲獎「評審團獎」、入圍金曲獎「最佳樂團獎」與「最佳編曲獎」，並兩度獲得金音獎「最佳樂團獎」的大象體操貝斯手張凱婷與鼓手涂嘉欽。五位評審自創作能力、音樂性、舞台張力等面向提供深度回饋，肯定在地音樂新聲的潛力與活力。

▲▼ 打造音樂新星孵化基地！嘉義市「新聲徵選」得主直上諸羅搖滾舞台 。（圖／嘉義市政府提供）

每組參賽音樂人皆展盡獨特風格與音樂張力，經專業評審團綜合創作性、現場表現與整體潛力等面向評選，最終由「NeaR Band 你阿伯」獲得「評審團大獎」，榮獲新台幣8萬元獎金；另有兩組團隊「22.5」、「The Plane Plan」因評分成績相同，市府特別加開名額，雙雙獲頒「優勝團隊」資格，三組團隊皆將登上《2025諸羅搖滾音樂祭》舞台，接受更多觀眾的喝采與注目。

▲▼ 打造音樂新星孵化基地！嘉義市「新聲徵選」得主直上諸羅搖滾舞台 。（圖／嘉義市政府提供）

文化局謝育哲局長表示，「新聲徵選」不僅提供青年音樂人展現舞台實力的平台，更透過徵選、集訓與演出串連，打造從創作到展演的一站式培育流程，持續形塑嘉義市原創音樂品牌IP「諸羅搖滾」，讓更多優秀創作被聽見、被看見。他也分享道：「以前年輕的自己沒有這樣的機會，希望在自己有能力時，可以搭建舞台，提供資源給喜歡音樂的大家。」未來也將持續擴大培育能量，厚植城市文化力與音樂產業發展動能。

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