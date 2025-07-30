128建案完成備查　嘉義市預售屋地圖助民眾了解市場動態

▲嘉義市預售屋建案地圖正式上線，提供即時透明資訊便利民眾查詢。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

為確保預售屋銷售資訊的透明、保障消費者權益以及避免不實資訊或不公平交易行為，自110年7月1日起，依《平均地權條例》規定，預售屋建案須完成備查後方可銷售。截至114年7月15日止，嘉義市已完成備查之建案共計128件。嘉義市政府地政處運用Google Map加值功能製作嘉義市預售屋建案地圖，方便民眾查詢完整的建案資訊。

為強化資訊公開透明，便利市民查詢建案資訊，嘉義市政府地政處運用Google Map加值功能製作「嘉義市預售屋建案地圖」（https://pse.is/7xec2k ），自即日起正式上線，並將按月更新，提供即時、完整的建案資訊服務。嘉義市預售屋建案地圖整合各案基本資訊，包括建案名稱、起造人、座落位置、建物型態、總戶數、銷售方式（如建商自售或委託代銷）、履約保證方式等內容，並透過地圖視覺化呈現，協助民眾直觀掌握建案分布與銷售概況。

此外，地圖亦提供各建案之銷售件數與解約件數統計，並定期更新，讓民眾在操作介面下即可快速獲得最新的市場動態資訊。如需查詢更詳細的不動產實價登錄資料，可前往內政部「不動產交易實價查詢服務網」) https://lvr.land.moi.gov.tw/ )查閱。

市府表示，未來將持續推動數位便民服務，透過公開透明的資訊平台，協助市民做出更安心、明確的購屋決策，並促進本市房地市場穩定與健全發展。未來也將持續優化地圖功能與內容，強化民眾使用體驗。