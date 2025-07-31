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社會 社會焦點 保障人權

移送北檢畫面曝！信義割頸男狠殺女公關　戴安全帽現身「沒道歉」

記者黃彥傑、邱中岳、劉人豪／台北報導

台北市信義區信義威秀影城停車場30日晚間8時許發生割喉兇殺案，22歲劉姓兇嫌因感情因素持彈簧刀狠砍27歲谷姓女公關頸部致死。警今（31）日凌晨將人逮捕帶回，於晚間6時移送北檢畫面曝光，戴安全帽全程沒低頭，看似無悔意也沒有對女公關說道歉之類的發言。

▲▼ 嫌犯移送北檢 。（圖／記者黃彥傑攝）

▲劉男移送北檢。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

台北市信義區30日晚間發生命案，谷女遭劉男友割喉殺害，血濺信義威秀停車場，劉男冷血犯案後騎機車逃亡，於北宜公路山崖丟棄兇刀，並於晚間11點多抵達外公家，並坦承自己在台北殺人，自己因為不堪谷女在網路上的言語刺激，加上精神狀況不穩，一時情緒失控釀下慘劇。

▲▼ 嫌犯移送北檢 。（圖／記者黃彥傑攝）

警方獲報後不敢大意，迅速展開調查，今日凌晨0點24分火速將人逮捕，於晚間6時移送北檢，劉男落網時身穿寬鬆的灰色T恤及長褲，移送時已換過衣服，穿藍色T恤及短褲，戴口罩跟安全帽，全程沒低頭看似無悔意，也沒有對女公關說道歉之類的發言。

據了解，阿公告訴警方，孫子曾因精神問題就醫服藥，但犯案後回家是為了懺悔並尋求幫助，阿公說，自己身為佛教徒，相信「個人造業個人擔」，因此當時就勸孫子面對現實，愛孫經他開導也同意自首，但警方已先一步抵達現場逮捕。阿公看著孫子被上銬押解時，不禁感嘆「鑄成大錯就要面對」。

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