大全聯吉祥物「大全熊」曝光！業者：「健身有成」力氣大、食量大

▲大潤發改名大全聯，吉祥物也從發仔變身為「大全熊」。（圖左／記者林育綾攝；圖右／翻攝自大全聯）

記者林育綾／綜合報導

大潤發自8月1日更名為「大全聯」，而大潤發原先吉祥物「發仔」也變身，不只是長出耳朵，還改名為「大全熊」。網友看了也震驚「認真的嗎？」、「是福利熊偷生的嗎？」有關「大全熊」全新IP，大全聯表示，發仔「健身有成」，擁有個頭大、腦袋大、力氣大、食量大的可愛特徵。

▲大潤發「發仔」走入歷史。（圖／翻攝自大全聯影片）

「大潤發」走入歷史，8月1日起正式變更為「大全聯」，而大潤發原先的吉祥物「發仔」也引退，變身為「大全熊」亮相。仔細看「大全熊」跟發仔的不同，除了「熊化」，多了一對「熊耳朵」，帽子上也有大全聯的LOGO，吊帶褲上還有一個「大」字，形象延伸自發仔，但多了更多「全聯、福利熊」相呼應的元素。

▲大潤發發仔走入歷史，「大全熊」亮相。（圖／翻攝自大全聯）

今年6月全聯公布大潤發升級為「大全聯」時，行銷團隊當時透露，原先還在思考是否留下「發仔」，因為全聯自身就已經擁有許多吉祥物IP，除了「福利熊」，還有「水果探險隊」的蘋狗、奇異狗、香蕉狗，已經是一群龐大的偶像團體，雖然受到小朋友喜愛，但「經營IP十分不容易」。

不過後來行銷協理劉鴻徵又表示，「發仔」會繼續保留，但會改名，外型還是鮮紅色形象，可能會有小細節微調，加入大全聯體系後，名字也是「大」字輩。

▲吉祥物發仔健身有成，升級變身「大全熊」。（圖／業者提供）

如今「大全熊」形象搶先曝光，全聯也正式公告說明，本名發仔的「大全熊」，其實是全聯吉祥物「福利熊」不久前認識的新朋友，兩人一拍即合，因為身形圓潤，過去常被笑稱是「發福二人組」。為了展現新氣象，發仔決定開啟健身之路，結果不但練出好氣色，更變得活力滿滿，進化成能扛萬物的大力士，連個性也更加活潑開朗。

全聯說明，福利熊的結拜弟弟「大全熊」，擁有個頭大、腦袋大、力氣大、食量大的可愛特徵，是最符合大全聯精神的完美代言人，不只是門面的變化，更象徵品牌能量的升級，未來隨著全聯與大全聯深化集團內部協同、拓展整合行銷資源，「大全熊」將與「福利熊與水果探險隊」一同壯大全聯集團IP家族，攜手創造更多趣味互動與跨通路行銷效益。