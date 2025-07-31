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復出作爆糾紛！資深玉女歌手周思潔告音樂教父小蟲　獲賠1百萬

▲▼資深歌手周思潔（本名周麗娟）告音樂教父小蟲（本名陳煥昌）索賠違約金，28日到北院出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲資深玉女歌手周思潔（本名周麗娟）告音樂教父小蟲（本名陳煥昌）索賠違約金，曾批對方「傲慢大師」。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

資深玉女歌手周思潔2019年籌備復出歌壇作品，委託有「音樂教父」之稱的小蟲，製作發行《傻傻的花》專輯，但引發進度延宕糾紛，周提告索賠600萬元，台北地院今（31日）判小蟲擔任負責人的八格音樂，須賠周100萬元違約金，可上訴。

現年64歲的周思潔本名周麗娟、17歲出道，是1970年代玉女歌手、縱橫秀場，2000年間因故背負上億元債務，打拚17年全數還清，轉型為「理債女王」與「心靈導師」。

▲▼資深玉女歌手周思潔到台北地院遞狀，告音樂教父小蟲索賠1000萬元。（圖／記者黃哲民攝）

▲周思潔向台北地院提告，要求音樂製作人小蟲賠償600萬元違約金。（資料照／記者黃哲民攝）

周思潔於2019年10月發行《傻傻的花》專輯，作為闊別歌壇20年的復出作品，自稱重拾當年踏入演藝圈的初衷、「找回17歲時的周思潔，那位從小第一志願就是想當歌手的自己」，並委託小蟲為她量身打造全新詞曲、拍攝MV與後續宣傳事宜，計劃隔年（2020年）3月舉辦演唱會。

現年67歲的小蟲本名陳煥昌，是華人世界知名詞曲作家與音樂製作人，為多位大咖歌手創作膾炙人口的成名曲，被譽為才華洋溢的「音樂教父」。

▲▼小蟲、簡文彬、周蕙大玩樂家3跨樂衛武營音樂會售票記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲本名陳煥昌的音樂製作人小蟲。（資料照／記者湯興漢攝）

但雙方合作發生進度延宕糾紛，周思潔2023年12月PO文指稱，大師（指小蟲）製作1首歌開價50萬元，她毫不猶豫以300萬元簽訂包含6首歌、總長度30分鐘的專輯合約，外加按月支領20萬元策劃費與經紀人的酬勞13萬元，因為小蟲跟她強調：「我值得！」

周思潔表示，小蟲創作進度停滯，她另聘團隊完成專輯，最終花費高達2000萬元，比原定發片日期晚半年以上，又碰上新冠肺炎疫情延燒，長達3年不能出國宣傳，蒙受巨大損失，小蟲更不交出專輯音樂分軌檔案、故意不授權，她的專輯歌曲，「連KTV都無法播放」。

周思潔提告向小蟲與八格公司求償共600萬元，小蟲在審理期間僅委任律師出庭代打，也缺席法院排定的調解，周當時因跌倒摔裂右膝、出庭一度須坐輪椅，她怒批小蟲不願當面講清楚、是「傲慢大師」，喊話小蟲應誠實面對。

小蟲未公開回應被周思潔提告求償一事，但周提告當天，小蟲在個人臉書PO文稱「能讓人利用，表示自己還是個有用的人，來人世間是體驗，什麼都不屬於你，什麼也帶不走，好好享受。如能幫到人，就盡量去做，把善良與愛留下，給點貢獻」。

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