雷暴雨狂襲！深圳凌晨「閃電千次」　居民嚇：傘骨出現藍色火光

記者廖翊慈／綜合報導

廣東深圳連日受強雷雨雲團影響，31日凌晨至上午出現局地暴雨到大暴雨，大暴雨出現在龍崗、龍華和光明，降雨具有「突發性強、局地性明顯、短時雨強極大」的特點；全市平均雨量35.1毫米，不僅如此，同日00時至4時30分，還記錄到1046次閃電。

▲深圳出現1046次閃電。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，深圳最大累積雨量194.3毫米，最大2小時雨量168.1毫米及最大1小時雨量125.8毫米（排名今年第1、全市歷史第5、龍崗歷史第2），皆出現在龍崗區平湖街道白泥坑站。

▲深圳災情。（圖／翻攝自微博，上同）

深圳多地受雷暴雨影響，出現洪災。不少上班族哀嚎，「這天氣牛馬能划船去上班嗎」、「車都騎不了，只能用牽的」、「家裡車庫都淹了，還不知道怎麼出門」、「凌晨打雷特別響亮，閃電光很強，還以為天亮了」。

▲▼傘骨出現藍光。（圖／翻攝自微博）

還有一位居民表示，自己撐傘走在路上，抬頭看了傘骨頂一眼，發現有藍色的火光一直閃，嚇得他趕緊收傘回到室內。

專家提醒，記得颱風天下雨時，不要在高壓線下撐傘！高壓線的周圍有高頻電場，一般情況下，高壓線有一個安全距離，但下雨天空氣潮濕、雨水導電，雨傘上的金屬一旦接收到電場後，就會透過微小的縫隙放電。

當地氣象台消息指出，目前全市強降雨已明顯減弱，深圳市氣象台已解除全部暴雨預警訊號，31日天氣仍不穩定，上午多雲為主，有分散（雷）陣雨；午後至夜間出現局部暴雨的風險仍高，需繼續防禦地質災害等次生衍生災害。