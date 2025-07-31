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內蒙暴雨破66年最強降水紀錄　遊客騎完駱駝困沙漠3小時

▲內蒙古遇上66年來最強降水，部分遊客因暴雨困於沙漠中。（圖／翻攝潮新聞）

▲內蒙古遇上66年來最強降水，部分遊客因暴雨困於沙漠中。（圖／翻攝潮新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

內蒙古近日遭遇數十年間罕見暴雨，洪水導致居民出行受阻，遊客也陷入險境。官方通報，本次降水自7月23日至26日，累計雨量已超過全區年平均降水總量六成，是1959年以來最強降水過程。多地景區出現臨時封閉，部分遊客受困數小時不等，公路交通也因積水中斷，車輛避免翻車被迫繞行。

▲內蒙古遇上66年來最強降水，部分遊客因暴雨困於沙漠中。（圖／翻攝潮新聞）

《潮新聞》報導，「我去之前根本想不到，沙漠也會狂風暴雨、電閃雷鳴地下冰雹。」浙江遊客葛先生說，他與家人赴鄂爾多斯響沙灣遊玩，排隊騎駱駝近兩小時，剛騎完不久天色突暗，暴雨伴隨雷電傾瀉而下，全家被困在索道（纜車）等候廳三小時，直到雨勢稍歇才搭接駁車離開。

據了解，本輪暴雨從北向南逐步加劇，呼和浩特等城市橋樑、涵洞積水嚴重，多輛汽車被淹或困於路上。當地居民王志剛回憶，這是內蒙古自治區成立以來的第三次特大暴雨，北部山區洪水順勢而下，對低窪區域影響尤甚。

▲內蒙古遇上66年來最強降水，部分遊客因暴雨困於沙漠中。（圖／翻攝潮新聞）

大陸氣象部門預測，未來三天內蒙古西部偏南、中部偏東及東部地區仍有降水，部分地區將出現中到大雨或局地暴雨，並伴隨強對流天氣。專家提醒，進入草原或沙漠景區的遊客需提前做好安全準備，遇極端天氣應立即尋找避險場所，切勿貿然行動。

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