信義割喉案時間軸曝！恐怖前男友「一身血」逃宜蘭　外公開門嚇傻

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北市信義區松壽路18號A16地下停車場（信義威秀影城停車場）30日晚間8時許傳出割喉兇殺，劉姓兇嫌(22歲)與谷姓女公關(27歲)有感情糾紛，谷女還因此申請保護令，未料劉嫌疑似不甘分手，竟持彈簧刀行兇殺人。監視器畫面拍下，劉嫌8時10分到現場埋伏、得手後於8時43分離開，接著騎機車前往宜蘭五結外公家，犯案時間軸全曝光。

▲信義威秀地下停車場30日晚間發生兇殺案。（圖／記者張君豪翻攝）

監視器畫面拍下，劉嫌掌握谷女行蹤，因此租下共享汽車，並於晚間8時10分抵達A16地下停車場埋伏等候，晚間8時40分谷女走進停車場，劉嫌見到目標後，毫不猶豫立即上前行刺，8時41分得手，隨後於8時43分離開停車場，並於8時50分繳費還車，改騎機車沿著北宜公路前往宜蘭五結，深夜10時50分抵達外公家，原本外公預計今晨要帶他到警局投案，但警方早已掌握劉嫌行蹤，於31日凌晨0時24分前往五結將人帶回。

▲劉嫌犯案後騎車逃往宜蘭五結外公家，於凌晨0時24分許落網。（圖／記者張君豪翻攝）

據了解，劉嫌父母離異，親子關係疏離，由外公、外婆一手帶大，外公相當疼愛劉嫌。昨深夜劉嫌犯下殺人重案後，一路驅車趕著逃亡，一身血衣都沒來得及換，到五結外公家後，外公見到孫子滿身是乾掉的血跡，當場吃了一驚，隱約猜到出了大事。

警方調查，谷女曾與劉嫌交往同居，但5月15日谷女因故遭到毆打，因此翌日報案，並立即搬家，同時申請保護令，7月28日生效、29日發下，未料30日就慘遭割喉殺害。

劉嫌落網後初步自稱在夜店兼職做安管，疑似是感情糾紛才會行兇，而作案用的彈簧刀遭劉嫌丟在北宜公路的某處山谷，目前暫未尋獲。而劉嫌在落網後，外公也幫忙請了律師辯護，目前全案正進一步調查中。

▼谷姓女公關外型亮麗，慘遭劉嫌殘殺身亡。（圖／翻攝IG）