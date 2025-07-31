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曾準備書記官考試！谷女轉行夜店女公關　遇恐怖男友慘遭割喉亡

▲▼台北信義區割喉，谷姓女公關慘死。（圖／翻攝IG）

▲谷姓女公關外型亮麗，3年前還曾準備司法書記官考試。（圖／翻攝IG）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北市信義區松壽路18號A16地下停車場（信義威秀影城停車場）30日晚間8時許傳出割喉兇殺，劉姓兇嫌(22歲)與谷姓女公關(27歲)有感情糾紛，因此埋伏在停車場，一見到谷女立刻持刀上前猛刺，導致谷當場慘死。據了解，谷女曾在銀行上班，對法律有興趣，也曾準備書記官考試，但後來因轉行當夜店公關，而暫時停止念書，未料竟會遭恐怖前男友奪命。

警方調查，劉嫌與死者谷女曾為情侶關係，2人還在信義區租屋同居，但劉嫌太過神經質，交往期間頻頻懷疑谷女出軌，雙方因此不斷發生爭吵，5月15日時劉嫌還為此動粗，將谷女打到鼻血直流，谷因此驗傷、提告家暴，並申請保護令。

未料劉嫌並未因此停手，雙方衝突越演越烈，劉不斷傳訊息騷擾，一面稱「我對你的愛是這樣的真誠、努力」、「我一定會堅定地跑向你」、「我的眼裡只有你，我想要跟你度過下半輩子」乞求復合，一面又將谷女的名牌衣物包包、家電全部割壞丟棄，令谷女不堪其擾，因此申請保護令，決心要遠離劉嫌。

30日晚間8時10分，劉嫌熟稔谷女行蹤，因此先租車前往A16地下停車場埋伏，8時40分見到谷女出現，毫不猶豫立即上前割頸、並持刀朝其猛刺，犯案時間僅短短1分鐘，在見到谷女倒臥在血泊中一動不動後，劉立即驅車離開，並改騎機車一路逃往宜蘭五結外公家。警方沿路追查，於31日凌晨0時24分前往五結將劉嫌逮捕帶回，全案依殺人罪偵辦。

據悉，谷女外型相當亮麗，畢業於明德企管系，曾在銀行上班，對企業經營、法律知識都很有興趣，3年前還曾準備司法書記官考試，但後來因轉行當夜店公關而暫時停止念書，未料竟會遇上恐怖情人，就此香消玉殞。警方初步檢視，谷女頸部、胸部、腹部都有傷口，至少身中4刀、刀刀要命，目前詳細死因還有待進一步相驗。

▼劉嫌逃到宜蘭五結後，今凌晨遭警方上銬逮捕帶回。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼台北信義區A16地下停車場割喉案，兇嫌劉嫌於宜蘭五結落網。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲▼台北信義區A16地下停車場割喉案，兇嫌劉嫌於宜蘭五結落網。（圖／記者黃彥傑翻攝）

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