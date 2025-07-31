女公關遭割喉亡！　前1天才PO照：前男友割壞150萬精品

記者黃翊婷／綜合報導

27歲谷姓女公關疑與前男友劉姓男子有糾紛，30日晚間在台北市信義區威秀商圈A16地下停車場遇刺身亡。事發之前谷女曾在社群平台PO出4篇文章控訴劉男，聲稱劉男希望復合，卻將她的名牌衣物及家電丟棄、破壞，至少損失150萬元，還企圖阻止她上車，朋友這才拿出辣椒水反制。

▲谷女已經聲請保護令，卻還是不幸發生憾事。（圖／翻攝自當事人IG）

谷女與劉男曾是情侶關係，兩人交往期間，劉男時常懷疑谷女出軌，雙方鬧得不愉快，今年5月15日甚至爆發激烈衝突，谷女遭打到口鼻流血，驗傷後決定提告家暴，並向相關單位聲請保護令。

谷女29日曾在社群平台PO文，公開劉男的訊息紀錄、數張物品毀損的照片、報案文件，她自稱從未與客人或前男友糾纏不清，也沒有欠劉男錢，劉男分手後希望復合，卻把她的精品包包、衣服、生活用品及家電割爛、破壞後丟棄，這些東西至少價值150萬元。

▲谷女曾在社群平台公開物品遭劉男破壞的照片。（圖／翻攝自當事人Threads）

谷女控訴，劉男還曾企圖阻止她上車，並與朋友發生拉扯，朋友不得已才拿出辣椒水反制，所有騷擾警方都有紀錄，包括劉男來住處及工作地點堵她的事情，最後表明「法院見」。

當時有網友在文章底下留言，提醒谷女注意自身安全，「他可以砍爛東西，小心他砍妳」，谷女回覆「不是不可能耶」；還有網友提醒，「保護令記得聲請，千萬不能再跟這個人見面」，谷女也表明保護令已經拿到了，沒想到大約9個小時之後，就發生憾事。

而劉男在案發之後更換交通工具，騎車沿著北宜公路逃到位於宜蘭五結的外公家躲避，最終仍在31日凌晨0點24分落網。由於劉男供稱已將凶刀丟棄，警方初步研判凶刀可能被棄置於北宜公路山區，將在進一步確認證詞之後上山搜尋。

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