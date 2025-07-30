媽媽產前發燒！男嬰出生5天「腸病毒重症併發敗血症」死亡

▲台中后里一名早產兒出生5天就因腸病毒重症併發敗血症死亡，疫調顯示，母親產前就出現發燒、呼吸喘情況。（圖／達志／示意圖）



記者游瓊華／台中報導

台中市衛生局日前接獲醫院通報，台中市后里區一名出生5天的男嬰，疑似腸病毒感染併發重症死亡，經中央實驗室檢出感染伊科病毒11型，並由疾病管制署研判確診，為台中市今年第2例腸病毒併發重症確診個案。衛生局表示，男嬰早產，出生第5天出現呼吸喘與活動力下降等症狀，儘管醫療團隊全力救治，仍不幸病逝。

疾管署資料顯示，家住后里的男嬰因為早產、呼吸窘迫出生後就收治新生兒加護病房，在4天大時出現呼吸急促，肝指數、發炎指數上升、血小板低下插管搶救，但生命徵象仍不穩，隔天就過世，後續檢驗確認感染腸病毒伊科11型。另外，疫調顯示個案母親在生產前一周有發燒、呼吸喘，無法排除腸病毒感染。

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台中市衛生局長曾梓展表示，依據疾管署監測資料，目前社區常見腸病毒型別以伊科病毒11型為主，該型病毒特別容易導致新生兒出現重症，也會對幼童造成健康威脅。腸病毒具高度傳染性，大人小孩皆可能感染，5歲以下幼兒更是併發重症的高風險族群。預防關鍵在於「勤洗手、做好清消」，家有嬰幼兒的家庭，照顧者在抱小孩、餵奶前，應確實以肥皂正確洗手，外出返家也應更衣更換口罩，避免將病菌帶入家中。

此外，也提醒教托育機構、暑期班及夏令營等人員，應定期以500 ppm濃度的含氯漂白水（10公升清水+100毫升市售漂白水）清消幼童常接觸的物品與環境，降低腸病毒交叉感染風險。

衛生局呼籲，若發現5歲以下幼兒出現腸病毒重症前兆，如嗜睡、意識不清、抽搐、手腳無力、呼吸急促或持續嘔吐等，應立即送往台中市13家腸病毒責任醫院診治，掌握黃金治療時間，降低重症風險。