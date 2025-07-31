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台中惡火釀2死3命危！起火處是知名牛肉麵店　在地人從小吃到大

▲台中太平珍將牛肉麵過去標榜「天下第一好吃」，今卻發生火警2死2命危。（圖／記者葉品辰攝）

▲台中太平珍將牛肉麵過去標榜「天下第一好吃」（左圖／翻攝自Google maps 街景地圖），今卻發生火警2死3命危。（右圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、葉品辰／台中報導

今(31)日清晨6時許台中太平區中興路一處民宅突發火警，消防隊迅速出動搶救，一家五口受困屋內，其中2嬰2男子無生命跡象，僅一名女子在意識模糊狀態下被救出並送醫。緊急送醫後，其中一位50歲男子與2歲女童宣告傷重不治，1名1歲男童已經恢復生命跡象。起火點為台中太平區知名老店「珍將原汁牛肉麵」，是太平當地人從小吃到大的好味道。

今清晨6時許，台中市消防局接到報案，稱太平中興路某民宅發生火災。消防局立即派遣多個分隊到場協助救援。消防人員抵達現場後發現屋內有5人受困，陸續找到2名嬰兒和2名成人，均無生命跡象。另外救出一名女子仍有意識，馬上被送往醫院治療。其中一位50歲男性與2歲女童因傷重宣告不治、1歲男童恢復生命跡象。

▲▼台中太平民宅火警4命危。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中太平民宅火警已釀2死3命危。（圖／記者游瓊華翻攝）

此嚴重火災起火點為台中太平區知名老店：珍將原汁牛肉麵，是太平當地人從小吃到大的好味道，舊招牌上更是標榜「天下第一好吃」，Google上近千則評論也多是好評：「一直是想吃牛肉麵時的口袋名單」、「是心目中前三名的牛肉麵店」，今卻發生如此憾事，詳細起火點與起火原因仍有待警消調查釐清。

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