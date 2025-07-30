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社會 社會焦點 保障人權

丈夫突要求分房睡！人妻一看手機心碎　網購「情趣用品」露餡了

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲丈夫提議分房睡，女子查看手機才發現，丈夫在外面跟小三有染。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者柯振中／綜合報導

台中市一名女子小悅（化名）2018年間結婚，與丈夫阿雄（化名）育有一名子女。怎料阿雄2023年突然提議分房睡，她經過調查以後，才知丈夫在外與小三交往，更是買了女性專用的情趣用品，讓她心碎提告。台中地院審理後，判小三須賠20萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，小悅2018年間與阿雄結婚，2人婚後育有一名子女，生活還算過得去。怎料2023年間阿雄突然提議分房睡，且車上的藍牙連線名單出現了陌生名字，儘管阿雄聲稱「因公事載同事」，但還是讓小悅起了疑心。

後來阿雄換了手機，拜託小悅幫忙處理掉舊機。小悅趁著機會查看阿雄的舊機紀錄，赫然發現阿雄2023年至2024年間頻繁前往摩鐵，更是22度在小三的住處附近停留，且停留時間通常為晚間或半夜，直到隔天早晨才離開。

此外，小悅還發現手機當中的曖昧對話、購買女性情趣用品等紀錄，讓她驚覺遭到背叛，身心大受打擊，也因此決定將小三告上法院。

對此，胡姓小三辯稱，自己跟阿雄僅是前同事的關係，偶爾因為公務需求，會搭乘阿雄的順風車。至於購買情趣用品的部分，這些是阿雄出於自由意志的消費行為，跟她沒有關係，且手機當中的曖昧紀錄，都是阿雄單方面傳給她的，她並沒有互訴愛意，或是傳送親密、挑逗訊息。

不過，台中地院法官審酌案件的證據，最終不採信胡姓小三的說法，衡量雙方的財力、社會經濟地位等情況後，判胡姓小三須賠20萬元，全案仍可上訴。

 
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