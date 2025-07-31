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海底傳怪聲？首次4頭鯨魚擱淺瘋傳「地震前兆」　日本專家揭密

▲▼俄羅斯地震引發海嘯，日本千葉發現4頭抹香鯨魚擱淺岸邊。（圖／路透）

▲俄羅斯強震前，日本千葉發現4頭抹香鯨擱淺岸邊。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

俄羅斯遠東外海、堪察加半島30日上午發生規模8.8大地震，猛烈海嘯席捲環太平洋地區，千葉縣海岸就發現有4頭鯨魚擱淺，引發日網熱烈討論兩者是否相關。警方指出，鯨魚其實在前一天就已經漂到岸邊，專家也出面說明，目前沒有證據顯示鯨魚擱淺與地震有關。

俄羅斯8.8強震引發的第一波海嘯，30日上午率先抵達日本，當局隨即針對沿海多個地區發布「海嘯警報」，撤離沿岸民眾，與此同時也傳出，有4頭抹香鯨擱淺在千葉現館山市附近海岸，消息引發日本網友熱烈討論，「可能是地震前兆」、「跟地震有關嗎？」等聲音。

日媒報導，警方表示，早在地震前一天傍晚6點半左右，就接獲民眾通報「平砂浦海岸的淺灘上有4頭鯨魚擱淺」。這些鯨魚體長約7至8公尺，警方到場時牠們仍有生命跡象。千葉縣政府也表示，將對現場進行調查，若確認鯨魚已死亡，將採掩埋等方式處理；若還活著，則會諮詢專家意見後再做決定。

▲▼日本千葉縣匝瑳市九十九里濱海岸，30日有海嘯抵達。（圖／達志影像／美聯社）

▲千葉縣九十九里濱海岸海嘯警報。（圖／達志影像／美聯社）

日本國立科學博物館鯨類主要研究員田島木綿子分析，擱淺的應該就是抹香鯨，是館山市近海常見物種，但一次出現4頭同時擱淺仍是首次。「如果地震前海底傳出異常聲音，也難以確定會造成什麼影響…」她說，鯨魚是需要呼吸空氣的哺乳類，平時會在深淺水域間移動，若不明原因突然急速上浮，可能會造成身體負擔。

田島進一步指出，鯨類這樣的現象難以驗證，必須對擱淺鯨魚進行解剖等調查，查明死因、判定性別、DNA分析血緣關係、牙齒推估年齡等，才能更接近真相。

事實上，311東日本大地震前一個禮拜，曾有超過50頭短肢領航鯨擱淺在茨城縣擱淺，不過東海大學等研究團隊於2015年檢驗後指出，「可以認為兩者沒有關聯」。

針對這次4頭鯨魚擱淺事件，負責調查的北海道大學助教黑田實加表示，日本全國平均每日都有一起鯨豚類擱淺事件，頻率並不罕見，因此，明確否認鯨魚擱淺與地震之間有因果關係。

▼北海道民眾前往高處躲避海嘯。（圖／路透）

▲▼日本北海道鵡川町，當地民眾前往高處躲避海嘯。（圖／路透）

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