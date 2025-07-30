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呼拉圈「命名者」逝世！　享嵩壽101歲

呼拉圈（hula hoop）。（圖／達志／美聯社）

▲呼拉圈曾風靡一時。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

為呼拉圈（hula hoop）命名，並在其風靡全球的過程中扮演不為人知關鍵角色的前泳裝模特兒安德森（Joan Anderson）於本月14日逝世，享嵩壽101歲。據悉，安德森當初從美國寓所返鄉澳洲探親時，曾目睹成群民眾將木製圓環繞在腰間旋轉的奇景。這股在澳洲日漸狂熱的風潮令她深深著迷，遂將這款奇特的新玩具寄運至美國，數年後呼拉圈便被推廣到了全世界。

據《BBC》的報導，2018年紀錄片《呼拉圈女孩》（Hula Girl）重述了安德森女士的故事，她以扭臀擺動的夏威夷舞蹈「呼拉」（hula）為靈感，將此玩具命名為「呼拉圈」；正是她與丈夫率先將這項產品展示給玩具公司老闆。該產品最終售出數百萬個並風靡全球，但這對夫婦的貢獻始終未獲公開承認。

安德森女士回憶1960年代初與美國玩具巨頭「Wham-O」總裁會面的情景，並向紀錄片製作團隊表示：「我們告訴他：『我們稱它為呼拉圈。』他回應：『看來這玩意有點意思，如果能為我們賺錢，你們也會受益。』」她聲稱雙方最後握手達成協議，隨後產品在美國迅速熱銷。

但安德森女士指出，往後數年間公司老闆「不斷敷衍我們」，夫妻倆最終提起訴訟，雖獲得適度的金錢賠償，但關鍵在於他們的貢獻始終未獲正式認可。後世關於呼拉圈發明的記載，僅提及某位「澳洲友人」將呼拉圈的早期版本帶到美國。她向紀錄片團隊坦言：「最讓我耿耿於懷的莫過於此。事實從未被正確報導。我根本不是什麼『友人』。」

安德森於1923年12月28日出生於雪梨，本名瓊·康斯坦斯·曼寧（Joan Constance Manning），曾任泳裝模特兒，在邦迪海灘（Bondi Beach）結識美國陸軍飛行員韋恩·安德森（Wayne Anderson）後不久便共結連理。

接受《BBC》採訪的紀錄片製片人表示：「講述瓊的故事是極其珍貴的經驗。我們相遇時她已94歲，儘管歷經種種，她仍活出精彩豐盛的人生。見證她終獲遲來的認可，實在令人動容。」

家屬聲明指出，安德森女士7月14日於加州卡爾斯巴德（Carlsbad）安養院辭世，生前度過「美好人生」。她身後留下2子1女及6位孫子，另1子卡爾（Carl）已於2023年逝世。

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