暖心慰問！陳家平議員偕全一水電　感謝嘉義市消防員英勇救災

▲ 陳家平議員(圖左)偕同全一水電負責人熊千綺，慰勞嘉義市英勇打火英雄 ，由市消防局長郭立昌(圖中)代表接受。（圖／市議員陳家平服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市消防局的打火英雄們昨(27日)經歷了一場嚴峻的挑戰，面對深夜發生的大火，他們全力以赴，奮勇搶救，直至深夜仍堅守崗位，不幸的是，這場火災仍造成市民傷亡。為了感謝這群辛苦付出的消防同仁，嘉義市議員陳家平今（28）日特別偕同全一水電負責人人稱「熊阿姨」熊千綺前往消防局，致贈慰勞品，為消防員們加油打氣。

陳家平議員表示，昨夜的火警令人心痛，除了為受災市民祈福，更對消防弟兄們在第一線奮不顧身的精神感到萬分敬佩。他指出，消防工作不僅充滿危險，更需要高度的專業與體力，尤其在面對重大災害時，消防員們的辛勞更是難以言喻。

此次慰勞活動，獲得「全一水電」及「熊阿姨」的熱情響應。全一水電代表表示，身為嘉義在地的一份子，對於消防員們守護家園的努力感同身受，希望能藉此表達微薄心意。而素有嘉義愛心大使之稱的熊阿姨也特別準備了物資，讓辛苦一整夜的消防員們能有一碗熱騰騰的大碗麵補充體力。

嘉義市消防局表示，對於陳家平議員、全一水電及熊阿姨的到訪表達誠摯感謝，也強調市民的支持與鼓勵是消防人員最大的動力，未來將持續精進專業技能，守護市民生命財產安全。陳家平則呼籲社會各界能持續給予消防人員支持與鼓勵，共同為建構更安全的嘉義市努力。