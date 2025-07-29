中南部豪雨成災！賴清德宣布成立前進指揮所　卓榮泰加碼發救助金

▲總統賴清德29日下午視察中央災害應變中心，聽取相關單位報告0728嘉南地區大雨災情。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

西南氣流影響，中南部持續有豪大雨發生，28日至今（29日）上午，嘉義縣累積雨量已達477毫米、台南市也有433毫米。總統賴清德今下午視察中央災害應變中心並聽取各縣市報告後表示，請行政院政委陳金德召集成立雲嘉南災後復原前進指揮所，相關機關務必全力投入；此外，今在災區視察的卓榮泰也宣布，住家淹水補助比照凱米颱風標準，50公分以上中央發救助金2萬，中低收則不限淹水高度，再加發救助金1萬。

賴清德說，從剛才的簡報跟視訊過程中，本次豪雨災害在地方政府與各部會通力合作下，對於各項災情都能迅速有效應處。由於西南氣流影響，預計仍會持續幾天，要請大家繼續堅守崗位，盡可能將災害、對民眾影響降到最低。

賴清德提到，今天卓院長已經親自前往雲嘉南等縣市關心災害情況，鑒於南部地區在丹娜絲颱風來襲時，除了農業、漁業、電力、通訊等受到嚴重損害，更有3萬餘戶住宅受到損害，對民眾生活造成重大影響，因此經與卓院長討論後，為加速雲嘉南地區重建與修復，將請行政院政委陳金德召集成立雲嘉南災後復原前進指揮所，並請李孟諺顧問協助。

賴清德指示，相關內政部、經濟部、農業部、工程會等部會組成進駐，預計明天上午在台南召開第一次會議，請相關機關務必全力投入。

「政府存在的目的就是為了讓幫民眾解決困難。」賴清德說，他本人要特別拜託各位，運用創意與能量，例如由工程相關機關會同地方政府協調，調度承攬機關工程的業者，積極優先投入重建工作，用具體行動設身處地為受災的民眾著想，儘速幫助重建家園。

考量後續颱風、大雨還有可能會到，賴清德說，上一次丹娜絲颱風民眾的房屋受創，如果颱風跟下雨繼續來的話，勢必造成重大影響，因此他請中央工程單位或地方政府協調，「有些公家工程工作，可以先調度人力幫助民眾修復，後續合約問題可以再重新討論，中央會協助經費」。

賴清德強調，台灣天然災害頻傳，雖然多年來已經建立防衛韌性，已經讓台灣度過一次又一次挑戰，但是氣候變遷變化很快，所以請中央行政院還有各地方政府，能繼續進行水利工程建設，因應未來後續的氣候變遷對台灣各地的衝擊影響，「我對各位同仁都有充分信心，大家繼續加油，也能讓民眾放心」。

卓榮泰表示，行政院即刻成立「 雲嘉南災後復原前進指揮所」，全面調度經濟、內政、農業及國防等部會全面協助地方一體救災。政府會優先是救援助受災市民，支持受創農業、商業、百工百業。面對極端氣候不斷造成災情，除各部會已公告既有救援助及補貼措施之外，再宣布0728豪大雨救災原則，住家淹水補助比照凱米颱風標準，50公分以上中央發救助金2萬，中低收則不限先水高度，再加發救助金1萬。受災商業店家援助方案鐵捲門、招牌等生財器具設備毀損 救助金最高1萬。