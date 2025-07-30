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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卓榮泰勘災「說完就走」？　行政院怒駁：罔顧事實、惡意扭曲

▲▼ 卓榮泰院長嘉義縣勘災，中央地方協力推動系統化治水 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲近期豪雨成災，行政院長卓榮泰數次南下勘災  。（圖／嘉義縣政府提供）

記者陳家祥／台北報導

針對《中時新聞網》報導，誣指行政院卓榮泰院長「勘災不甩小民苦」一事，行政院發言人李慧芝今（30日）表示，該報導明顯惡意誤導，事實上，昨日卓院長赴嘉義縣台南等地勘災情形，各家媒體都有相關影音報導，「《中時新聞網》罔顧事實、惡意扭曲，無視新聞倫理與媒體自律」。

根據《中時新聞網》報導指出，行政院長卓榮泰日前南下視察災情，面對災民哭訴連連，除致歉外也承諾家具與電器補助，但現場一度語塞、面露尷尬，最後未等災民話說完便轉身離開，引發民怨。

對此，李慧芝指出，當天卓院長前往朴子市瞭解當地民宅淹水情形，當居民提到傢俱、家電淹水受損狀況時，卓院長立即請經濟部郭智輝部長親自向居民說明補助項目，居民點頭表示理解。

而居民在反應上午停電影響清理時，卓院長特別致歉回應請再稍等、會處理好（當地於半小時後復電），院長離去慰問下一戶人家前輕拍居民手臂以示安慰，居民也點頭並雙手合十。

李慧芝強調，卓院長勘災都是以受災居民為念，當天也不止關心一戶居民，儘量用有限時間慰問更多民眾、了解民眾需求，在嘉南地區接連遭遇風災水災，急需投入大量資源以協助復原的情形下，卓院長已宣布設置雲嘉南災後復原前進指揮所，指揮官為政委陳金德，後續將統合內政部、經濟部、國防部、交通部、環境部、衛生福利部等相關部會資源及業務，全面協助地方一體救援，縮短災後復原的時間，儘速讓民眾恢復正常生活。

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