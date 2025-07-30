普發4萬吵翻！網傳台中超徵120億　市府亮數據「短徵17億」

▲網路流傳台中市政府超徵120億元，將普發現金4萬，遭市府駁斥是假消息。（圖／民眾提供）



記者游瓊華／台中報導

大罷免話題還未落幕，現普發現金議題又成為熱議。當中台中市被認為超徵120億元，傳出市府要普發4萬現金，更成市民們關注焦點，而市府不僅急報警，也發出新聞稿澄清，昨(29)日市長盧秀燕更親自出面二度澄清，絕無此事；但事件仍舊發燒，今天市府再發新聞稿，強調市府近6年地方稅收短徵17億元，超徵120億元根本是憑空捏造！

台中市政府日前一篇新聞稿指「普發4萬」是不實圖卡，且已報警查辦，要網友勿再轉傳，否則最重恐觸犯《刑法》恐嚇公共危安等罪，由於措辭嚴厲，結果惹毛網友，綠營立委更嗆盧秀燕是「選前普發、選後告發」；之後盧秀燕特地在週二市政會議前出面澄清，沒有普發4萬一事，不實圖卡已經造成公務人員困擾，但網友不買單，灌爆盧秀燕官方臉書。

▲台中市政府亮出數據澄清，市長盧秀燕上任六年多，實際端徵稅收17億元。（圖／台中市政府提供）



今天台中市政府再出招，亮出數據澄清，從盧秀燕108年上任至113年，台中地方稅收預算共2739億元，實徵數為2722億元，市府近6年地方稅收短徵17億元，嚴正澄清所謂「超徵120億」為憑空捏造、以訛傳訛。

台中市政府指出，稅收並非隨意徵收，更非市府任意調整，是依照中央制定的地方稅法與地方稅自治條例，精準編列、依法執行，這些虛構數字的流傳，不僅嚴重誤導市民，更傷害台中市財政的公信力與市民對公共預算的信任。

市府說明，政府稅收分兩大類，第一類是國稅（如所得稅、營業稅、遺產及贈與稅等），由中央的國稅局負責徵收，收入進國庫；另一類是地方稅，包括印花稅、使用牌照稅、地價稅、土地增值稅、房屋稅、契稅、娛樂稅等，才是由市府的地方稅務局負責徵收，收入則進市庫，而俗稱稅收超徵其實是實徵數大於預算數、短徵就是稅收的實徵數少於預算數。

依台中市政府歷年總決算資料顯示，108年地方稅收預算429億元、實徵467億元，超徵38億元；109年地方稅收預算430億元、實徵477億元，超徵47億元；110年地方稅收預算460億元、實徵468億元，超徵8億元；111年地方稅收預算480億元、實徵440億元，短徵40億元；112年地方稅收預算490億元、實徵405億元，短徵85億元；113年地方稅收預算450億元、實徵465億元，超徵15億元；台中近6年地方稅收預算共2739億元，實徵數為2722億元，合計短徵17億元。