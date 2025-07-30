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遭指「假冒盧秀燕」傳催票假訊息！高市府急報案　警排除還清白

▲▼ 遭指「假冒盧秀燕」發反罷免簡訊！水利局急報案　警方排除內部發送 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲遭指「假冒盧秀燕」發反罷免簡訊，高雄市水利局急報案。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

有網友疑似造謠收到台中市長盧秀燕催票簡訊，截圖在社群上流傳，其他網友比對追查簡訊號碼來源，竟發現是高雄市水利局用來發送水利業務的簡訊號碼。高雄市水利局29日前往警局報案追查釐清真相，經高雄市刑大調查，初步已排除市府相關單位發送，後續將追查發送的用戶並通知到案說明。

有網友在Threads貼出截圖，稱在大罷免投票前夕收到盧秀燕拜票簡訊，內容寫著「盧秀燕拜託您！7/26風雨無阻票投『不同意罷免』搶救羅廷瑋立委，您不投票，會失去還稅於民一萬元、勞工5天假、虐童致死判死刑、軍人警察消防權益。」

其他網友質疑截圖真實性，根據簡訊號碼追查，竟發現是高雄市水利局電話號碼，也是高市政府機關共用的官方簡訊門號，氣得痛批青鳥又在造謠。

▲▼ 遭指「假冒盧秀燕」發反罷免簡訊！水利局急報案　警方排除內部發送 。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲遭指「假冒盧秀燕」發反罷免簡訊！水利局急報案，警方排除內部發送 。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對簡訊發送一事，高雄市政府水利局表示，是採購民間簡訊系統，簡訊門號非屬水利局專用，既有採購額度用完後，即會改用111政府簡訊。針對網路社群訊息是否造假一事，水利局已向警方報案，請警察局協助調查。

高雄市刑大表示，經查網路傳播的簡訊門號，是由簡訊平臺業者所申設，供個人、廣告商、各單位群發簡訊使用，並非高雄市政府水利局專屬或申設使用。水利局昨（29）日已派員至本大隊報案，經刑大調查該訊息發送已排除本市政府相關單位，將持續追查發送訂戶並通知到案說明。

警方呼籲，散布謠言足以影響公共之安寧者，恐觸犯社會秩序維護法第63條第1項第5款，可處3日以下拘留或新臺幣3萬元以下罰鍰，若涉及其他特別法之規定，恐有更重之刑責，警察局提醒民眾針對網路爭議訊息，要小心查證，勿輕率轉傳散布，以免觸法。

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