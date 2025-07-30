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社會 社會焦點 保障人權

誆「性交解厄」女信眾58次被收押　神棍「1周洗腎3次」80萬交保

性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲台中一名劉姓神棍騙5名女信眾上床58次遭收押，近日以身體不佳求交保獲准。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者許權毅／台中報導

台中市一名65歲劉男接手亡母設立的西方如來寺佛堂，15年來對外宣稱母親已經成為「無量金菩薩」，只要跟自己性交，就可以解厄改運，5名女信眾被逼簽下同意書，總計性侵58次，今年3月遭起訴。劉稱在看守所疑因尿毒症、慢性腎衰竭，一周得洗腎3次，沒法再行類似犯罪，近日獲80萬重保。

台中地檢署調查，劉男（65歲）自2009年接手過世母親設立的西方如來寺佛堂，對外宣稱，母親已經升天成佛，成為無量金菩薩，現在欲降駕救世、普度萬民，可以替佛堂信眾求財、解厄，信徒只要依自身指示，便可以扭轉因果，若不從，就會惹來厄運，輕則破財、感情不順，重則家破人亡。

自2009年至2024年11月為止，劉男以此手段、話術，前後騙得5名女信眾，女信眾因身體、感情、婚姻以及工作問題，劉男誆稱要跟自己發生性行為，才有辦法改變因果，將信眾帶往不特定摩鐵，下手性侵次數高達58次。

劉男相當狡猾，得逞後要求信眾簽下「性愛同意書」，避免案件曝光，且內容係「同意性交」，讓女信眾不敢對外聲張。案件經其中一名女信眾鼓起勇氣報案後才曝光，檢警去年11月將劉拘提到案，聲押獲准。

劉男被收押至今，以身體狀況不佳，已經無能力再實施，且一周需要洗腎3次，沒有逃亡能力，為了節省警力戒護，聲請停止羈押。

台中地院審酌，劉男犯罪時間長達15年、罪數58次，有反覆實施之餘，且被告稱經濟狀況良好，有長期居住海外謀生能力，逃亡可能性高；但經培德醫院、中國附醫回函，證明劉男自4月起，每周得進行3次血液透析（洗腎），可證被告罹患尿毒症、慢性腎衰竭等事實，認為劉男犯罪可能性降低，准許劉男80萬具保停押，限制住居、出境8月。

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