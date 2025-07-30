陸足壇反腐歷時兩年半！18人全數判刑定讞　涉案金額逾74.58億

▲大陸國足前總教練李鐵在一審開庭時當庭認罪懺悔。（圖／翻攝央視）

記者魏有德／綜合報導

大陸足壇反腐風暴持續兩年半，隨著昨（30）日又有兩起相關人員被一審判刑，至此，18名足球相關從業人士，因涉及貪腐案件，全部遭到司法判決。根據相關統計，此次大陸足球反腐案，涉案總金額已經超過了3.2億元人民幣（約74.58億元新台幣）。

《映象網》報導，7月30日，中國足球協會紀律委員會原主任王小平、中超聯賽有限責任公司原董事長劉軍獲刑，分別判處十年六個月、罰金七十萬元（人民幣，下同）及有期徒刑十一年、罰金一百一十萬元，受賄所得財物及孳息皆依法予以追繳，上繳國庫。

▲大陸足協前主席陳戌源被判無期徒刑。（圖／翻攝央視）

另據大陸公安部治安管理局2024年9月10日公佈的查處足球領域賭球、假球等違法犯罪情況，目前查實的假球、賭球比賽120場，涉及到中超、中甲、中乙等聯賽41支球隊，涉案人員83人。在大陸足協公佈的禁賽名單中，金敬道等43人被終身禁賽，汪嵩以及前黑龍江外援多諾萬等17人被禁賽5年。

▲大陸足壇反腐風暴18人遭判刑。（圖／記者魏有德製）

據了解，這次大陸足壇反腐風暴源頭為2022年11月李鐵接受監察調查起，歷時2年半終於全部宣判，共計18人。18人名單及刑責如下：

大陸國足前主教練李鐵一審被判處有期徒刑二十年，二審維持原判。

大陸國家體育總局前副局長杜兆才判處有期徒刑十四年，並處罰金400萬元。

大陸足協前主席陳戌源無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。

大陸足協前紀律委員會主任王小平一審獲刑十年六個月，並處罰金70萬元。

中超公司前董事長劉軍一審獲刑11年，並處罰金110萬元。

成都市足球協會前專職副主席劉剛被判有期徒刑8年，並處罰金70萬元。

大陸足協前秘書長劉奕被判處有期徒刑11年，並處罰金360萬元。

大陸足協裁判管理部前部長譚海被判處有期徒刑6年6個月，並處罰金20萬元。

大陸足球協會戰略規劃部前部長戚軍被判處有期徒刑7年，並處罰金60萬元。

大陸足協前副主席李毓毅一審被判11年，處罰金100萬元。

大陸足協前副主席于洪臣被判處有期徒刑13年，並處罰金200萬元。

大陸足球協前常務副秘兼國家隊管理部前部長陳永亮被判有期徒刑14年，處罰金220萬元。

中超公司前總經理董錚一審被判有期徒刑8年，並處罰金200萬元。

中超公司前董事長馬成全獲刑11年3個月，並處罰金80萬元。

中國足球協會競賽部前部長黃松受賄案一審獲刑7年，並處罰金60萬元。

成都市足球協會前主席兼秘書長、中國足球協會執委會成員辜建明一審獲刑6年，並處罰金40萬元。

武漢全民健身中心前副主任、武漢市足球管理中心競賽部前部長劉磊受賄罪、行賄罪並罰，被判有期徒刑2年6個月，並處罰金30萬元。

武漢市足球運動管理中心前主任、武漢市足球協會前常務副會長、秘書長付翔獲刑11年，並處罰金140萬元。