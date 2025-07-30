2習慣害出事！男子喉嚨不適就醫　竟診斷出「雙癌纏身」

▲男子吃飯時吞嚥卡卡，以為是單純喉嚨痛。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

台中1名55歲林姓男子長期有抽菸、飲酒習慣，近日因進食時感到吞嚥困難、胸口異物感，原以為是普通喉嚨不適，赴豐原醫院檢查後竟發現同時罹患「食道癌」與「肺腺癌」。由於2種癌症皆屬高致死率疾病，醫療團隊緊急啟動跨科整合治療，歷經3個月分階段療程後，成功協助林男控制病情，目前持續追蹤復原狀況。

豐原醫院胸腔外科主治醫師蕭凱宇指出，林男就診時主訴吞嚥異常，經內視鏡及電腦斷層掃描，發現其食道中下段有腫瘤，右肺中葉亦出現結節。

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進一步病理切片證實，肺部的病竈並非食道癌轉移，而是原發性肺腺癌，屬於罕見的「雙原發癌症」案例。醫療團隊先以微創手術切除肺葉楔狀部位，再透過前導性化放療縮小食道腫瘤，最後執行食道切除與胃管重建手術，逐步清除癌細胞。

蕭凱宇特別提醒，根據衛福部統計，肺癌已連續2年位居國人癌症發生率之首，而食道癌在2023年男性10大癌症死因中排名第5，兩者皆與吸菸、酗酒等習慣高度相關。

他呼籲有風險因子的民眾，若出現長期咳嗽、吞嚥障礙等症狀，應及早就醫檢查，以免錯失黃金治療時機。林男的案例也顯示，即使面對高惡性癌症，透過精準分期治療與跨團隊合作，仍能有效提升成功治癒的機率。

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