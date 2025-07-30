賴清德欽點吳逸聖晉任中將　積極重新打造「軍事審判制度」

▲總統賴清德主持「中華民國114年8月份將官晉任授階典禮」。（圖／總統府提供，下同）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德30日主持「中華民國114年8月份將官晉任授階典禮」，除了肯定上個月「漢光41號演習」實兵演練圓滿結束，期許深入分析各項演練的執行成效，檢討策進作為外，他也特別逐一點名晉任的將軍，其中包括晉任中將的吳逸聖，積極推動國防法務改革，包括修正軍人權益保障相關法令、以及重新打造符合公平審判原則的軍事審判制度。

賴清德表示，將軍是帶領部隊邁向精實戰力的關鍵人物，晉任不只是榮譽的象徵，更代表著更重大的責任和使命。他說，國家對大家寄予厚望，期許持續精進專業、深化改革、穩固戰備，共同守護國家安全。

賴清德首先點名吳逸聖、虞德忠晉任中將。他說，吳將軍積極推動國防法務改革，包括修正軍人權益保障相關法令、以及重新打造符合公平審判原則的軍事審判制度，除了讓行政救濟制度更完善，也兼顧人權保障與部隊紀律，強化國軍法治體系。

至於虞將軍，賴清德表示，無論是在與友邦國家的軍事合作案、或是各項飛安考核及專案督導查證等政策的推動，都有許多貢獻。

另外，賴清德也逐一恭喜吳純顯、苑汝瑋、黃教展、楊怡泰、廖伯文，5位晉任少將。他說，大家分別在法制推展、聯合情監偵作業、軍備武獲、人員教育訓練，以及空防戰訓等各領域任務都盡忠職守，持續提升國軍戰力，強化了國家的整體防衛韌性。

賴清德表示，上個月「漢光41號演習」實兵演練圓滿結束。他肯定各級幹部與全體官兵，除了透過演習驗證戰備能力、科技應用與民間協力，也再次強化「防衛固守、重層嚇阻」的戰略目標。

他希望，在演習之後，各級幹部都能深入分析各項演練的執行成效，檢討策進作為，讓部隊戰力再精進、軍事戰略更周延，也讓國防韌性更加堅實。

此外，在演習期間，中南部遭受颱風侵擾，賴清德表示，國軍立即調整布署，與地方政府合作，支援各項救災任務，展現軍民團結、共同守護家園的決心。他說，再次感謝大家在各自崗位上努力，也感謝現場的眷屬共同分享晉任的喜悅，家人的鼓勵和支持都是國軍最有力的後盾。