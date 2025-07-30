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柯建銘註冊「大罷免大成宮」商標　王鴻薇：發財夢成笑話

▲▼柯建銘 聯訪 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲柯建銘將「大罷免、大成宮」註冊商標。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

726大罷免大失敗，民進黨內檢討聲浪不斷，立法院民進黨團總召柯建銘更被視為頭號戰犯；媒體人謝寒冰今（30日）貼出一張商標註冊圖爆料，柯竟然把「大罷免、大成宮」都去註冊商標了，準備狠狠削一票。國民黨立委王鴻薇酸，她還以為是假消息，沒想到，柯總召的大罷免其實只是政治大生意，「可憐啊，大罷免大失敗，想發財一場空。白忙一場，商標轉眼成笑話」。

謝寒冰貼出一張商標註冊圖爆料，自己之前一直懷疑柯建銘是不是老人痴呆？才會每天鬼打牆，但自己發現錯的離譜，老柯精明到居然把「大罷免、大成宮」都去註冊商標了，準備狠狠削一票。

細看謝寒冰貼出的商標註冊圖，上面申請日期為114年6月5日，商標字樣為「大罷免大成宮」，申請人就是柯建銘本人，地址為台北市中正區青島東路3號3樓。

「大罷免破功，發財夢碎了。」，王鴻薇說，看到網路上說柯總召把大罷免大成宮拿去做商標註冊，她還以為是假消息，沒想到，柯總召的大罷免其實只是政治大生意，老柯本人真的去註冊商標，而且涵蓋商品不是一般競選文宣面紙、海報、原子筆而已，竟然還包括睫毛刷、香爐、水桶、鞋拔、牙刷。

王鴻薇酸，「是怎樣？連刷牙、刷睫毛、穿鞋都要唸咒語是嗎？可憐啊，大罷免大失敗，想發財一場空。白忙一場，商標轉眼成笑話」。

▲▼柯建銘註冊大罷免大成宮商標。（圖／翻攝自Facebook／謝寒冰）

▲柯建銘註冊大罷免大成宮商標。（圖／翻攝自Facebook／謝寒冰）

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