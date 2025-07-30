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送衛生紙被退貨　王世堅8字嗆柯建銘別戀棧：知錯進退自知之明

▲▼民進黨今日召開例行中常會，中常委王世堅帶一包衛生紙要送給黨團總召柯建銘，希望他自己好好擦擦大罷免的屁股。（圖／記者湯興漢攝）

▲王世堅帶一包衛生紙要送給黨團總召柯建銘，希望他好好擦擦大罷免的屁股。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

大罷免失敗後，民進黨內掀起檢討風波，黨秘書長林右昌率先請辭，黨內也有要求黨團總召柯建銘下台聲浪。綠委王世堅今（30日）赴民進黨中常會，會前受訪時拿出一包抽取式衛生紙準備送給柯建銘要他「自己去擦屁股」。該衛生紙則被退貨，王世堅會後受訪時表示，星期五還是會把衛生紙帶來，大家認識20多年，相信柯總召能看清楚現在政治局勢，男子漢大丈夫敢作敢當，希望柯建銘不要戀棧，8個字送他，「知錯進退，自知之明」。

▲▼民進黨今日召開例行中常會，中常委王世堅帶一包衛生紙要送給黨團總召柯建銘，希望他自己好好擦擦大罷免的屁股。（圖／記者湯興漢攝）

王世堅會前受訪時認為，這是我們黨最困難的決定，已經挑戰在即，但大智慧、整體國家利益來看，希望這次823，總統能以國家領導人高度，站出來寧願得罪罷團好朋友們，也要拜託、感謝，為了國家團結，社會不應該再撕裂，請這幾個案的領銜人是不是能撤回。

王世堅強調，這並不表示罷團、民進黨認輸，而是不該再繼續撕裂，當7、8個月來因為罷免社會對立、朝野爭執不休，中共正在整軍精補、壯大自己，隨時準備攻打，怎麼可以還有片刻悠閒說來吵吧、來投票吧、來罷免吧，不該再這個樣子，這是民進黨反省的第一步，也是最困難。

中常會後，對於大罷免，王世堅二度受訪表示，當然有不同意見，想講的有講出來，我認為是這樣。現場發言的中常委沒幾位，但聽起來多數反對我的看法，只能說贏了口才輸了國家，希望大家冷靜想想。

王世堅指出，總召有來，進去的時候就是他在報告國會狀況，現在就是還有其他議案要討論，主席當然是鼓勵823希望不要灰心，團結一致，自己發言再強調一次看法，就是反對大罷免，「千金之子，不死於市」千金之子廣義就是我們國家，整個國家的命運不能壓在一場活動上面，如此被曲解，這是太大的賭注。

至於送柯建銘衛生紙被退貨，王世堅表示，星期五還是會把衛生紙帶來，大家認識柯建銘20多年，相信以柯總召的學識、能力、貢獻，有能力看清楚現在政治局勢，男子漢大丈夫敢作敢當，誠懇希望他知所進退、有自知之明，大家認識這麼久，這是我講最重的一句話。

有媒體追問，是否覺得應該換總召？王世堅直言，柯建銘自己知道，我也不是認為有誰適合才這麼說，有能力的人非常多，任何黨都一樣，雖然總召工作艱困，但執政黨有這麼多人才，這不是問題，希望柯建銘不要戀棧，8個字送他，「知錯進退，自知之明」。

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