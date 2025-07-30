開戰！王世堅送柯建銘一包衛生紙「自己去擦屁股」　嗆柯好自為之

▲民進黨立委王世堅。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免失敗後，民進黨內掀起檢討風波，黨秘書長林右昌率先請辭，黨內也有要求黨團總召柯建銘下台聲浪。綠委王世堅今（30日）赴民進黨中常會，會前受訪時拿出一包抽取式衛生紙，王世堅表示，要送給柯建銘總召，讓他自己去擦屁股，希望柯總召有自知之明、扛起這個責任，他並強調，柯建銘要註冊大罷免大成宮，可能要永久留念，這是他的權利，但社會已經給出答案，他就留給自己紀念就好，就像這包衛生紙，他真的要好好擦擦屁股。民進黨還是會團結，但要先經過深刻檢討，這就是洋人說的redemption（救贖）。

對於黨內檢討聲浪，王世堅表示，今天特別帶了一包衛生紙，要送給柯建銘總召，讓他自己去擦屁股，柯總召要有自知之明、扛起這個責任，這件事情對社會造成撕裂跟傷害，從去年中常會一直到今年年初，他自己多次提起、一再發言說不應該大罷免，當時他講的話，完全沒有受到重視。

王世堅指出，自己對賴清德主席說，為什麼他反對？「千金之子，不死於市」狹義的說，千金之子就是總統、主席，賴清德就是國家的千金之子，不該隨意在一個事件上被利用、犧牲，廣義的說，千金之子就是國家、台灣，國家的命運不該輕率在一場運動中被犧牲。

王世堅認為，台灣的前途、命運應該2300萬人民一起決定，怎麼會被外媒解釋成這是國家路線總檢討、一次定調，不是這樣，會把這句話再跟主席報告，這是他的信念，「千金之子，不死於市」，國家是大家的、是朝野共同擁有，天下之大，要天下人共治之，即便朝野意見不同、有衝突，為國家好，還是要朝野協商。

王世堅表示，這是他對政治一向的看法，一年來多次在中常會向主席建言，現在該是共同反省、檢討的時候，第一、希望柯建銘總召好自為之，該怎麼做他自己知道；第二、民進黨還是會很團結，黨碰到再多打擊、處境再困難，還是很團結，但前提一定要深刻反省跟檢討，團結才有意義。

王世堅強調，這就是洋人說的，要先有redemption（救贖），通過救贖，民進黨還是會承擔執政責任，一樣大步向前邁進，其他的批評就適可而止吧，該是執政黨反省、檢討、改進的時候。