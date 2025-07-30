黃狗遭休旅車拖行！皮肉磨地見骨狂哀嚎　動保處重罰再列黑名單

▲民眾目擊黃狗在車子後方遭拖行哀嚎 。（圖／新北市動保處提供）

記者陳以昇／新北報導

新北市泰山區27日下午發生一件虐狗事件，一輛行駛在大科一路的休旅車，竟在後方「綁著一隻黃狗」拖行，造成犬隻四肢及腹部嚴重摩擦受傷，部分傷口深及肌肉甚至骨骼，恐面臨截肢命運。熱心民眾見狀後立即加速攔車，車主才驚覺釀禍，表示是家人將狗綁在車後，自己沒發現。新北市政府動保處火速介入調查，將對飼主依《動物保護法》裁處最高7萬5000元罰鍰，並沒入犬隻。

▼飼主解釋家人將黃狗用繩子繫在車後，他疏忽沒發現 。（圖／新北市動保處提供）

27日下午4時許，有民眾行經泰山區大科一路時，赫然發現前方一輛行駛中的休旅車後方竟「綁著一隻黃狗」在路上拖行，還不斷掙扎、哀嚎，熱心民眾見狀立刻加速追上並攔下車。車主在被攔下後才驚覺後方拖著寵物狗，但傷害已然造成。

新北市政府動保處接獲通報後，隨即與蘆洲分局五股分駐所聯繫，迅速調閱車籍資料聯繫上飼主。儘管飼主已自行將黃狗送往24小時動物急診醫院住院治療並上藥清創，但獸醫師表示，黃狗四肢及腹部因長時間摩擦，受傷相當嚴重，部分傷口已深及肌肉，甚至暴露骨骼，黃狗目前仍需持續住院換藥及觀察，若傷口照顧不良恐導致蜂窩性組織炎，最壞情況甚至可能需要截肢才能保命。

飼主向動保處表示，當天出門時並未發現家人將狗綁在車子後方，聲稱完全是「一時疏忽」導致，並強調「平常對牠很好，真的不是故意的！」，依據《動物保護法》第5條第2項規定，飼主對於其管領的動物，應提供適當、乾淨、無害且安全的食物與環境，且不得以汽、機車牽引寵物。若造成動物受傷，可依同法第30條第1項第1款，過失使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，處1萬5000元至7萬5000元罰鍰。

動保處強調，本案違規情事重大，將對飼主裁處最高7萬5000元罰鍰，並將該犬隻沒入。此外，飼主也將被列為黑名單，終身不得飼養犬貓，並須強制參加動保講習。動保處呼籲所有飼主，務必善盡照顧動物的責任，避免類似憾事再次發生。

▼黃狗被送到動物醫院救治 。（圖／新北市動保處提供）