　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

黃狗遭休旅車拖行！皮肉磨地見骨狂哀嚎　動保處重罰再列黑名單

▲▼民眾目擊黃狗在車子後方遭拖行哀嚎，飼主解釋家人將黃狗用繩子繫在車後，他疏忽沒發現，黃狗被送到動物醫院救治 。（圖／新北市動保處提供）

▲民眾目擊黃狗在車子後方遭拖行哀嚎 。（圖／新北市動保處提供）

記者陳以昇／新北報導

新北市泰山區27日下午發生一件虐狗事件，一輛行駛在大科一路的休旅車，竟在後方「綁著一隻黃狗」拖行，造成犬隻四肢及腹部嚴重摩擦受傷，部分傷口深及肌肉甚至骨骼，恐面臨截肢命運。熱心民眾見狀後立即加速攔車，車主才驚覺釀禍，表示是家人將狗綁在車後，自己沒發現。新北市政府動保處火速介入調查，將對飼主依《動物保護法》裁處最高7萬5000元罰鍰，並沒入犬隻。

▼飼主解釋家人將黃狗用繩子繫在車後，他疏忽沒發現 。（圖／新北市動保處提供）

▲▼民眾目擊黃狗在車子後方遭拖行哀嚎，飼主解釋家人將黃狗用繩子繫在車後，他疏忽沒發現，黃狗被送到動物醫院救治 。（圖／新北市動保處提供）

27日下午4時許，有民眾行經泰山區大科一路時，赫然發現前方一輛行駛中的休旅車後方竟「綁著一隻黃狗」在路上拖行，還不斷掙扎、哀嚎，熱心民眾見狀立刻加速追上並攔下車。車主在被攔下後才驚覺後方拖著寵物狗，但傷害已然造成。

新北市政府動保處接獲通報後，隨即與蘆洲分局五股分駐所聯繫，迅速調閱車籍資料聯繫上飼主。儘管飼主已自行將黃狗送往24小時動物急診醫院住院治療並上藥清創，但獸醫師表示，黃狗四肢及腹部因長時間摩擦，受傷相當嚴重，部分傷口已深及肌肉，甚至暴露骨骼，黃狗目前仍需持續住院換藥及觀察，若傷口照顧不良恐導致蜂窩性組織炎，最壞情況甚至可能需要截肢才能保命。

飼主向動保處表示，當天出門時並未發現家人將狗綁在車子後方，聲稱完全是「一時疏忽」導致，並強調「平常對牠很好，真的不是故意的！」，依據《動物保護法》第5條第2項規定，飼主對於其管領的動物，應提供適當、乾淨、無害且安全的食物與環境，且不得以汽、機車牽引寵物。若造成動物受傷，可依同法第30條第1項第1款，過失使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺、重要器官功能喪失或死亡，處1萬5000元至7萬5000元罰鍰。

動保處強調，本案違規情事重大，將對飼主裁處最高7萬5000元罰鍰，並將該犬隻沒入。此外，飼主也將被列為黑名單，終身不得飼養犬貓，並須強制參加動保講習。動保處呼籲所有飼主，務必善盡照顧動物的責任，避免類似憾事再次發生。

▼黃狗被送到動物醫院救治 。（圖／新北市動保處提供）

▲▼民眾目擊黃狗在車子後方遭拖行哀嚎，飼主解釋家人將黃狗用繩子繫在車後，他疏忽沒發現，黃狗被送到動物醫院救治 。（圖／新北市動保處提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/29 全台詐欺最新數據

更多新聞
507 2 0611 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
25多萬人中獎了！「客家幣1000元」身分證末2碼出爐
註冊「大罷免大成宮」商標斂財？　柯建銘轟抹黑：都無償提供罷團
沈玉琳送醫救治「前任佩真發聲了」！　曾交往9年卻鬧翻：心無限
快訊／明天3地區雨量仍達停班課標準
快訊／海嘯抵達台灣！　最高觀測到9公分
《周處除三害》被控抄襲　調查結果出爐
快訊／躲海嘯喪命！　日本50多歲女「開車避難」墜崖身亡
快訊／搶攻美國製造！鴻海增資換股　取得東元一成股權

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

沒持刀傷人、批警察爛！凌威威現身喊冤　八德警駁斥

碎屍魔案8／14開庭！3受害人家屬獲准參加審判　將站上法庭控訴

中國海警船「執法巡查」連2天騷擾金門水域　海巡署驅離

砸1.5億治水奏效！台中弘光科大前「滑水道」走入歷史

嘉義大學大四生「騎車闖校園」輕生！相驗結果曝光　多處嚴重創傷亡

黃狗遭休旅車拖行！皮肉磨地見骨狂哀嚎　動保處重罰再列黑名單

北市女7天遭詐2280萬！10車手排班圖書館收現金　夫氣炸報警

男交往少女第3天溜滑梯嘿咻　發現懷孕「談判又一次」12罪判2年

都中美人計！桃園翁投資遭詐百萬　他聽「寶寶」來取款變車手

小姐陪酒引糾紛「屏東萬丹2派火拚」　報復砸店攔車掃射5人傷

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

【抓包現場】車手狂領63萬現鈔！轉頭驚見警察嚇傻摸頭

【豬豬全泡水QQ】養豬場淹水2米！ 豬農崩潰：3500隻剩不到100隻

焦凡凡公開婁峻碩求婚影片 第一反應曝光：是開玩笑？XD

【大嬸味飄出來啦XD】姊姊穿搭+舉止太老成網笑翻

朱孝天透露「F4有新專輯」　也可能有演唱會..根本劇透大師！

沒持刀傷人、批警察爛！凌威威現身喊冤　八德警駁斥

碎屍魔案8／14開庭！3受害人家屬獲准參加審判　將站上法庭控訴

中國海警船「執法巡查」連2天騷擾金門水域　海巡署驅離

砸1.5億治水奏效！台中弘光科大前「滑水道」走入歷史

嘉義大學大四生「騎車闖校園」輕生！相驗結果曝光　多處嚴重創傷亡

黃狗遭休旅車拖行！皮肉磨地見骨狂哀嚎　動保處重罰再列黑名單

北市女7天遭詐2280萬！10車手排班圖書館收現金　夫氣炸報警

男交往少女第3天溜滑梯嘿咻　發現懷孕「談判又一次」12罪判2年

都中美人計！桃園翁投資遭詐百萬　他聽「寶寶」來取款變車手

小姐陪酒引糾紛「屏東萬丹2派火拚」　報復砸店攔車掃射5人傷

25歲男星公開婚紗照！俏皮喊「希望會喜歡」　粉絲嚇壞：真的太美

快訊／日本飆41.2度「史上最熱」！一片紫紅　破最高溫紀錄

鴻海換股比藏玄機！東元溢價逾1成　寶佳、華新麗華小稀釋

塗裝工追夢無懼成企業負責人　坂茂綠能企業總部草屯成立

湯姆克魯斯傳新歡　與安娜德哈瑪斯牽手逛街

別被「你好我吃一點」騙了！貓奴淚訴「貓咪挑食地獄」跪求換飼料方法

25萬多人中獎了！「客家幣1000元」身分證末2碼出爐

詹惟中杭州為沈玉琳祈福！　盼早日康復：大家一起集氣

砸1.6億！台灣首部高鐵災難片　林柏宏《96分鐘》激戰蔡凡熙打到喊痛

西南氣流影響到明天清晨　下周二前南部仍有較大雨勢

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

社會熱門新聞

即／海嘯警報！仍有遊客逗留觀浪

即／休旅車衝高港墜海　尋獲1遺體

台南噁男向小姨子伸狼爪：妳的胸部是高中生最大

即／酷聖石給客人喝消毒水！食安處重手開鍘

即／雨炸台灣南部！屏東「8鄉」明天停班停課

快訊／上班快改道！　國1「大型起重機故障」塞爆

前遠航所屬MD-82　台北分署8/5第2度拍賣

豬肉攤老闆欠錢被催債　怒持殺豬刀砍友

「中山之狼」現況曝　昔無恥稱：她要我性侵的

「闖女廁」申請延役沒過　上尉告國防部勝訴

即／新莊行李箱棄水溝飄臭味　打開驚見男屍

新莊「行李箱屍」腐爛難辨！背部有蜘蛛刺青

《周處除三害》抄襲風波　調查結果出爐

29年前「中山之狼」超壞　新店山區囚禁2女

更多熱門

相關新聞

泰山工人11樓搭鷹架失足　送醫不治

泰山工人11樓搭鷹架失足　送醫不治

新北市泰山區今（29）日上午發生一起工安意外，一名26歲潘姓工人在信華五街一處建築工地11樓搭建鷹架時，不慎失足墜落，先撞擊9樓鷹架後再重摔至1樓地面。救護人員獲報趕抵現場時，潘姓工人已失去意識，目前已送往輔大醫院緊急搶救，但仍宣告不治。新北市政府勞工局勞檢處已接獲通報，將派員前往現場會勘稽查。

埔里哈士奇遭車勒脖拖行　警方要查了

埔里哈士奇遭車勒脖拖行　警方要查了

夏日虎頭蜂警戒！新北動保處曝「蜂螫熱點地圖」

夏日虎頭蜂警戒！新北動保處曝「蜂螫熱點地圖」

新北勇奪農業部3項評鑑特優　認養隻數蟬聯全國第一

新北勇奪農業部3項評鑑特優　認養隻數蟬聯全國第一

新北男持長管狠打黑狗25下　民眾怒報警

新北男持長管狠打黑狗25下　民眾怒報警

關鍵字：

泰山區虐狗拖行動保處

讀者迴響

熱門新聞

海嘯淹沒俄港口小鎮！　空拍畫面曝光

沈玉琳驚傳進加護病房「病因曝光」陷昏迷

海嘯「預估13:18」抵達台灣！粉專點名5地別去

沈玉琳傳仍昏迷！院方「各科醫師聯手急搶命」

快訊／氣象署發布警訊　13:18海嘯開始影響台灣

即／首波海嘯抵俄！畫面曝　浪高達4公尺

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

即／北海道首波海嘯來襲畫面曝　石破茂發聲

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

魏如萱突鬆口：明明還不太認識他！　吐義無反顧心聲「我就要愛他」

降價2次被罵爆還沒人買　海線屋主：靠安眠藥入睡

沈玉琳「全家我一個人在賺」驚傳猛爆性肝炎

超商買垃圾袋洗出3346張統一發票　8500元獎金遭沒收

俄羅斯8.8強震=8千顆原子彈威力　專家揭3跡象：全球強震期開始

沈玉琳傳最新病況！友爆「發燒多天難進食」肝出問題

更多

最夯影音

更多

【跳舞太忘我】原民弟雨中熱舞伸舌超搶鏡！

羅志祥唱一半「麥克風拿給舞者唱」　自己到後面伴舞..畫面很荒謬XD

羅志祥粉絲太激動　他痛喊：打到牙齒了辣！

原民弟雨中忘我熱舞超搶鏡　主持人笑喊：舌頭收起來！

【中南部豪雨成災】賴清德宣布成立前進指揮所

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面