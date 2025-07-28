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渣警涉偷拍與警花前女友嘿咻！去年5月上網兜售...7月就請育嬰假

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲33歲男警涉嫌將警花前女友性愛影像網路兜售。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、陳以昇／台北-台中連線報導

台中市1名33歲L姓男警在台北任職期間與擁10萬粉絲的女警交往，竟涉嫌偷拍2人性愛影像於網路販售，約上百人購買，被害女警被告知不雅影像在網路流傳後，憤而提告。兩人分手後L男調職台中另結新歡並結婚生子，去年6月檢警開始偵查本案，L男隔月向警局申請育嬰假，近日台北地檢署偵結，依妨害性隱私、販售猥褻影像等罪起訴。有關警方行政處罰部分，所屬警分局指出，男警目前是育嬰假「留職停薪」，後續將配合司法程序從嚴懲處，絕不寬貸。

據了解，L男畢業於警大80期，在台北任職時績效優秀，與被害女警交往僅短暫1個月，約3年前調職台中，其後與民間女子結婚生子；根據起訴內容，L男涉案時間是在去年5月，但他7月即向警局申請育嬰假，為何會選在喜獲麟兒時機犯案，其動機須由檢警釐清。

另外，L男因積分優異，到台中後迅速升官，但他為人低調，台中同仁得知其遭搜索，且是牽涉性犯罪案件，都感到相當驚訝。

起訴指出，L男在2021年間曾與女警交往，他將2人在北市某旅館的性愛過程偷拍，並於去年（2024年）5月間剪輯成13分46秒的影片在網路社群Telegram兜售，以「警花風雲錄 謎題之音：超越夏XXㄉ大物」、「IG擁有高達近10萬粉絲網美，職業還是人民保姆」等標題，吸引買家購買。

檢警清查，至少有100人購買並下載觀覽，販售價格為498圖幣（約新台幣3000元），不法獲利約30萬元。經網友告知女警性愛影像遭網路販售，女警立即報警處理；由於L男約於2022年調職台中，檢警去年6月前往L男任職的分局辦公室，查扣男警手機、行動硬碟、遠程無線攝影機等物，並將男警移送北檢偵辦。

檢方訊時，L男否認涉案，辯稱影像不是他所流出。不過檢察官複訊後，認定L男涉犯無故以錄影方式竊錄他人非公開之活動與身體隱私部位、意圖營利販賣無故攝錄之他人性影像、公然販售猥褻影像等罪，全案近日偵結起訴。

男警所屬分局指出，該員自去年6月偵查階段起已列管輔導，男警於去年7月申請育嬰「留職停薪」，期間並未支領薪資，將依規定從嚴予以懲處，相關懲處俟報請警察局核定後實施。

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