監視器也找不到！　東港警出奇招...助車主找回愛車

▲東港警分局員警幫洪男找到機車。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

39歲洪姓男子日前報案稱其機車停在東琉線碼頭遺失，東港警分局員警獲報調閱多支監視器仍無所獲，靈機一動轉往隔壁的屏東縣新園鄉鹽琉線碼頭，終於找到他的愛車。這時，他才回憶搭船當日情形後，驚覺自己搞錯搭船地點，對警方熱心協助深表感謝。

洪姓男子日前神情焦急向東港警分局東濱派出所報案，指10天前他從東港前往小琉球工作，將愛車停在東琉線碼頭旁，返程後卻遍尋不著，覺得機車可能遭竊。

東濱派出所所長吳東儒與警員王弘毅受理後，立即著手協助尋找，調閱碼頭周遭數十支監視器畫面，並實地逐一查找可停車區域，但皆未發現洪男所描述的機車。眼看線索斷裂，吳所長靈光一閃，詢問洪男是否有可能從其他碼頭登船。洪男面露疑色表示印象中應是東琉線，但已事隔多日，記憶有些模糊。

警方決定另尋可能，轉而前往新園鄉的鹽琉線碼頭調查，果然在現場停車格中發現一輛與報案描述相符的機車。經查確認車號與登記資料無誤，正是洪男所尋之愛車。洪男接獲通知後趕往現場，看到車輛安然無恙，感動不已，連聲向警方致謝。

他說，當日匆忙趕船，誤以為從東琉線碼頭出發，未曾留意實際搭乘的是鹽琉線航班。直到警方成功尋獲，才猛然想起真相。

東港警分局也藉此案例呼籲民眾，若在公共場所停車，建議可用手機拍攝周遭環境與地標，避免事後記憶錯亂無從查找。若不慎遺失車輛，也可撥打110尋求警方協助。