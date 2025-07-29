　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新竹福源花生醬「又驗出黃麴毒素」！衛生局勒令停產

新竹福源花生醬黃麴毒素超標。（圖／北市衛生局提供）

▲新竹福源花生醬黃麴毒素超標。（圖／北市衛生局提供）

記者柯振中／綜合報導

新竹知名品牌「福源顆粒花生醬」接連遭台北與桃園市衛生局檢出黃麴毒素超標，新竹市衛生局追查後，再發現有效期限為2025年9月10日的產品也驗出不合格，已緊急要求業者全面下架、回收並暫停生產相關產品，同時依法開罰，以保障市民食品安全。

新竹市衛生局表示，今年5、6月間接獲台北市與桃園市衛生局通報，福源顆粒花生醬的兩個有效期限批次（2025年7月9日與2025年8月27日）皆檢出黃麴毒素不合格。第一時間即要求業者將問題產品全面下架，並進一步抽驗2025年9月10日效期的產品。

竹市衛生局指出，抽驗2025年9月10日的產品結果28日晚出爐，黃麴毒素仍超標，隨即啟動現場查核並責令業者辦理回收，暫停相關產品生產，並依《食品安全衛生管理法》進行裁處，最高恐面臨2億元罰鍰。

▲▼福源花生醬又驗出黃麴毒素，新竹市衛生局勒令停產。（圖／新竹市衛生局）

▲福源花生醬又驗出黃麴毒素，新竹市衛生局勒令停產。（圖／新竹市衛生局）

衛生局29日上午再次前往福源製造場所，依規定責成業者立即回收所有問題產品，並提供退換貨管道。另依《食品良好衛生規範準則》（GHP）稽查廠房，要求限期改善製程與原料控管，未改善者將依法加重處分。

衛生局強調，黃麴毒素屬高風險致癌物，常見於花生與堅果類，必須嚴格控管來源與製程，呼籲業者切勿心存僥倖。相關檢驗結果已公告於竹市衛生局網站，民眾如購買到涉案產品，可洽業者辦理退換貨事宜，市府將持續強化稽查與抽驗，以守護民眾食安。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 4625 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大樂透5.9億開獎了！頭獎衝近5年最高　幸運兒是誰？
林可彤悄搬離台灣「移居美國」！發文曝近況
福源花生醬「又驗出黃麴毒素」！衛生局勒令停產
日語名師遇害亡！24歲外籍男搶劫「猛砍頸部」噴血
U12／中華隊再見觸身球逆轉墨西哥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新竹福源花生醬「又驗出黃麴毒素」！衛生局勒令停產

南投肺炎鏈球菌疫苗公費接種對象　新增55至64歲原民

能高棒球節花蓮開戰！14縣市71隊參賽　四強賽有直播

碼頭設專用浮排　日月潭電動船升級...同時亨用美食+音樂

獲2024CDP「A級」殊榮　中市府齊名全球頂尖氣候城市

竹市心理健康業務獲頒全國優等　持續建構安居幸褔城市

競爭激烈！412件作品中脫穎而出　花蓮全國科展獲多項大獎

青草湖環湖小鐵人趣味賽　8/16～8/17盛大登場

打造東海岸觀光圈！業者提案申請跨域合作　獲選最高補助50萬

卓榮泰勘災宣佈雲嘉南前進指揮所啟動！　黃偉哲不放棄任一角落

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

【普發1萬現金】行政院最晚731覆議　國民黨一定否決

公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

車銀優去當兵了QQ　入伍前公開平頭..依然很帥♥

【嘉義水鄉澤國】農田道路「淹成一片汪洋」 嘉義人愣：車子變遊艇

【台灣女婿】韓國明洞龍鬚糖小哥回台辦婚禮

新竹福源花生醬「又驗出黃麴毒素」！衛生局勒令停產

南投肺炎鏈球菌疫苗公費接種對象　新增55至64歲原民

能高棒球節花蓮開戰！14縣市71隊參賽　四強賽有直播

碼頭設專用浮排　日月潭電動船升級...同時亨用美食+音樂

獲2024CDP「A級」殊榮　中市府齊名全球頂尖氣候城市

竹市心理健康業務獲頒全國優等　持續建構安居幸褔城市

競爭激烈！412件作品中脫穎而出　花蓮全國科展獲多項大獎

青草湖環湖小鐵人趣味賽　8/16～8/17盛大登場

打造東海岸觀光圈！業者提案申請跨域合作　獲選最高補助50萬

卓榮泰勘災宣佈雲嘉南前進指揮所啟動！　黃偉哲不放棄任一角落

高齡更生人重建與重生之路更漫長遙遠　更保台東分會陪伴在左右

8／8「TECH WORLD館」展館日　舞鈴劇場將在大會表演廳演出

豆芽升格人妻再迎新身分　「曾遭整碗端走」下決心：讓台灣球圈更好

快訊／大樂透5.9億開獎了！頭獎衝近5年最高　幸運兒是誰？

林智堅「退回」市犬棕棕　動團：踐踏認養不棄養的基本原則

LIVE／最強豪雨再灌！南高屏「紅爆」警戒　氣象署20:30最新說明

澤倫斯基簽署法案：醫學生須接受軍訓、60歲以上可服役

新竹福源花生醬「又驗出黃麴毒素」！衛生局勒令停產

日語名師遇害亡！24歲外籍男搶劫「猛砍頸部」噴血　老母奔逃求救

U12／中華隊再見觸身球逆轉勝　墨西哥小將罕見遭韓籍主審驅逐

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

地方熱門新聞

即／高雄宣布明天7/29停班停課

罷免失敗關店！老闆娘落淚離開花蓮

福源花生醬又驗出黃麴毒素！竹市衛生局勒令停產

電力穩定關乎生死　核三延役潮州說明會登場

致災豪雨彈開炸！高雄急撤2079人

網傳桃園市超徵34億！　市府：假訊息

陳亭妃帶皮卡隊進菁寮救阿嬤洗腎、爭取2.55億治水經費

累壞忘了回家的路

台南新化圳驚見男浮屍死者疑為賴姓男子身分待確認

台南豪雨災變！市府緊急一級開設應變中心

打造一條龍移工支持體系　美家人力7/28登錄創櫃版

卓榮泰勘災宣佈雲嘉南前進指揮所啟動！黃偉哲不放棄任一角落

大甲大豪雨淹水警戒　居民半夜起床移車

高雄鴨肉店肥鼠啃肉　衛生局將開罰

更多熱門

相關新聞

重刑犯保外就醫竟強盜性侵2女　新竹地檢署回應了

重刑犯保外就醫竟強盜性侵2女　新竹地檢署回應了

桃園市6月21、22日傳出2起從事性交易的女子遭強盜性侵案，地點分別位於桃園區與龜山區的汽車旅館，警方接獲通報逮捕嫌犯江昱賢，赫然發現他應在新竹監獄服刑，卻跑至桃園犯案，令人不解。調查後發現，江昱賢申請保外就醫，康復後未回監獄服刑並連續犯案。對於獄政單位、檢方沒有積極作為的質疑，新竹地檢署(29)日發布聲明，強調全案符合法定程序，並無延宕。

重刑犯逃亡性侵2賣淫女　新竹監獄道歉提5點改進

重刑犯逃亡性侵2賣淫女　新竹監獄道歉提5點改進

新竹妹「不想當工程師」被狂潑冷水！網吵翻了

新竹妹「不想當工程師」被狂潑冷水！網吵翻了

新竹「福源花生醬」黃麴毒素超標！醫：恐急性肝衰竭

新竹「福源花生醬」黃麴毒素超標！醫：恐急性肝衰竭

「新竹福源花生醬」黃麴毒素超標

「新竹福源花生醬」黃麴毒素超標

關鍵字：

新竹花生醬福源花生醬黃麴毒素

讀者迴響

熱門新聞

林德福揭新北1里誤植開票結果　向選委會反映卻被要求「自行舉證」

沈玉琳驚傳住進加護病房

快訊／2地區雨量明天達停班課標準　24小時估最多降400毫米

即／新莊行李箱棄水溝飄臭味　打開驚見男屍

少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走

男友動10下就射「因為妳太正」！一票直男點頭

快訊／加熱菸解禁！國健署有條件通過「2業者、14品項」

王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

人妻主播陪伴新光醫院副院長！私密互動被直擊

日本鬼屋「半白骨屍」證實是台灣旅客！

市犬棕棕爆棄養　高虹安：前市府送回動保所

嘉義市不同調上班課！　今早狀況讓風向大逆轉

沈玉琳傳住加護病房「潘若迪陪伴在側」

黃國昌爆「全聯有做衣服？」決標87億比預算書高　顧立雄：呃...

快訊／大雷雨北移！　轟3縣市

更多

最夯影音

更多

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

【普發1萬現金】行政院最晚731覆議　國民黨一定否決

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面