新竹福源花生醬「又驗出黃麴毒素」！衛生局勒令停產

▲新竹福源花生醬黃麴毒素超標。（圖／北市衛生局提供）



記者柯振中／綜合報導

新竹知名品牌「福源顆粒花生醬」接連遭台北與桃園市衛生局檢出黃麴毒素超標，新竹市衛生局追查後，再發現有效期限為2025年9月10日的產品也驗出不合格，已緊急要求業者全面下架、回收並暫停生產相關產品，同時依法開罰，以保障市民食品安全。

新竹市衛生局表示，今年5、6月間接獲台北市與桃園市衛生局通報，福源顆粒花生醬的兩個有效期限批次（2025年7月9日與2025年8月27日）皆檢出黃麴毒素不合格。第一時間即要求業者將問題產品全面下架，並進一步抽驗2025年9月10日效期的產品。

竹市衛生局指出，抽驗2025年9月10日的產品結果28日晚出爐，黃麴毒素仍超標，隨即啟動現場查核並責令業者辦理回收，暫停相關產品生產，並依《食品安全衛生管理法》進行裁處，最高恐面臨2億元罰鍰。

▲福源花生醬又驗出黃麴毒素，新竹市衛生局勒令停產。（圖／新竹市衛生局）



衛生局29日上午再次前往福源製造場所，依規定責成業者立即回收所有問題產品，並提供退換貨管道。另依《食品良好衛生規範準則》（GHP）稽查廠房，要求限期改善製程與原料控管，未改善者將依法加重處分。

衛生局強調，黃麴毒素屬高風險致癌物，常見於花生與堅果類，必須嚴格控管來源與製程，呼籲業者切勿心存僥倖。相關檢驗結果已公告於竹市衛生局網站，民眾如購買到涉案產品，可洽業者辦理退換貨事宜，市府將持續強化稽查與抽驗，以守護民眾食安。