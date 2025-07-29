竹監重刑犯保外就醫竟強盜性侵2女　新竹地檢署回應了

▲江昱賢原在新竹監獄服刑，保外就醫康復後未依函回監獄服刑。（圖／翻攝自法務部矯正署新竹監獄官網）

記者楊永盛、葉品辰／新竹報導

桃園市6月21、22日傳出2起從事性交易的女子遭強盜性侵案，地點分別位於桃園區與龜山區的汽車旅館，警方接獲通報逮捕嫌犯江昱賢，赫然發現他應在新竹監獄服刑，卻跑至桃園犯案，令人不解。調查後發現，江昱賢申請保外就醫，康復後未回監獄服刑並連續犯案。對於獄政單位、檢方沒有積極作為的質疑，新竹地檢署(29)日發布聲明，強調全案符合法定程序，並無延宕。

據調查，江昱賢前科累累，時常進出監獄，此次入獄是因犯下好幾件刑案，其中就包含強盜性侵。江在獄中聲請保外就醫獲准後，住進宜蘭羅東博愛醫院治療。5月22日獄方確認他病情好轉，發函要求他6/3到新竹地檢署報到繼續服刑，沒想到他卻趁機逃亡，又犯下2起強盜性侵案。

依據《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》規定，受刑人病況已治癒或改善時，監獄應指定7天以上的時間，以書面通知受刑人至指定地檢署報到；若未準時報到，地檢署應通知監獄，監獄則應請檢察官對受刑人進行傳喚、拘提或通緝，江正是趁公文往返的空檔逃亡。

今新竹地方檢察署也發布聲明，表示江6/3與6/9皆以電話聲請延緩入監，未依規定期限報到，「本案自接獲新竹監獄通知後，本署即依規定完成分案並依法辦理相關執行程序，全案處理過程均符合法定程序並無延宕，確保司法執行程序之進行。」