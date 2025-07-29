　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竹監重刑犯保外就醫竟強盜性侵2女　新竹地檢署回應了

▲新竹監獄。（圖／翻攝自法務部矯正署新竹監獄官網）

▲江昱賢原在新竹監獄服刑，保外就醫康復後未依函回監獄服刑。（圖／翻攝自法務部矯正署新竹監獄官網）

記者楊永盛、葉品辰／新竹報導

桃園市6月21、22日傳出2起從事性交易的女子遭強盜性侵案，地點分別位於桃園區與龜山區的汽車旅館，警方接獲通報逮捕嫌犯江昱賢，赫然發現他應在新竹監獄服刑，卻跑至桃園犯案，令人不解。調查後發現，江昱賢申請保外就醫，康復後未回監獄服刑並連續犯案。對於獄政單位、檢方沒有積極作為的質疑，新竹地檢署(29)日發布聲明，強調全案符合法定程序，並無延宕。

據調查，江昱賢前科累累，時常進出監獄，此次入獄是因犯下好幾件刑案，其中就包含強盜性侵。江在獄中聲請保外就醫獲准後，住進宜蘭羅東博愛醫院治療。5月22日獄方確認他病情好轉，發函要求他6/3到新竹地檢署報到繼續服刑，沒想到他卻趁機逃亡，又犯下2起強盜性侵案。

依據《受刑人保外醫治審核基準及管理辦法》規定，受刑人病況已治癒或改善時，監獄應指定7天以上的時間，以書面通知受刑人至指定地檢署報到；若未準時報到，地檢署應通知監獄，監獄則應請檢察官對受刑人進行傳喚、拘提或通緝，江正是趁公文往返的空檔逃亡。

今新竹地方檢察署也發布聲明，表示江6/3與6/9皆以電話聲請延緩入監，未依規定期限報到，「本案自接獲新竹監獄通知後，本署即依規定完成分案並依法辦理相關執行程序，全案處理過程均符合法定程序並無延宕，確保司法執行程序之進行。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 4625 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／20縣市豪大雨特報！　下到深夜
快訊／台積電帶頭殺！　台股重挫逾300點
遭爆開豪車接送已婚女主播　洪子仁：只是工作關係
日本鬼屋發現「半白骨屍」　證實是台灣旅客
快訊／雷暴雨卡在外海！高雄停班課　百貨公司宣布正常營業
快訊／AI股掛牌上櫃　早盤漲破100%
關稅即將揭曉！謝金河點台灣面對「兩難題」　232衝擊可能更大
小S爆10月重回螢光幕！吳姍儒傳請辭節目
林智堅「市犬棕棕」爆被棄養　高虹安證實：前市府送回動保所
雨水灌入！3500隻豬逃竄　死傷慘重

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

竹監重刑犯保外就醫竟強盜性侵2女　新竹地檢署回應了

檢方誤公布豬仔畫面　他慘遭詐團重虐報復！要求國賠一審判決出爐

深夜無船班！北竿男疑心肌梗塞胸痛　海巡派艇馳援送連江就醫

第1次！彰化執行分署法拍4.5萬顆泰達幣　還有挖土機、賓士可買

快訊／國1暗夜奪命事故！休旅車高速自撞匝道石墩...男駕駛慘死

嘉義養豬場淹水2米！3500隻「剩不到100隻」　豬農無奈：去年才淹過

重刑犯逃亡未通報！劫財性侵2賣淫女　新竹監獄道歉提5點改進

快訊／基隆田寮河驚見一具男浮屍！已死亡多時　警調查身分中

快訊／桃園工廠清晨火警「火舌濃煙狂竄」！　現場傳出爆炸聲

2「賣淫女」被劫財性侵！　桃園摩鐵綑綁拍不雅照

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

【普發1萬現金】行政院最晚731覆議　國民黨一定否決

公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味

【嘉義水鄉澤國】農田道路「淹成一片汪洋」 嘉義人愣：車子變遊艇

【台灣女婿】韓國明洞龍鬚糖小哥回台辦婚禮

【濃煙滾滾】空襲轟爛「柬埔寨前詐騙園區」　泰軍po片嗆：炸炸炸！

竹監重刑犯保外就醫竟強盜性侵2女　新竹地檢署回應了

檢方誤公布豬仔畫面　他慘遭詐團重虐報復！要求國賠一審判決出爐

深夜無船班！北竿男疑心肌梗塞胸痛　海巡派艇馳援送連江就醫

第1次！彰化執行分署法拍4.5萬顆泰達幣　還有挖土機、賓士可買

快訊／國1暗夜奪命事故！休旅車高速自撞匝道石墩...男駕駛慘死

嘉義養豬場淹水2米！3500隻「剩不到100隻」　豬農無奈：去年才淹過

重刑犯逃亡未通報！劫財性侵2賣淫女　新竹監獄道歉提5點改進

快訊／基隆田寮河驚見一具男浮屍！已死亡多時　警調查身分中

快訊／桃園工廠清晨火警「火舌濃煙狂竄」！　現場傳出爆炸聲

2「賣淫女」被劫財性侵！　桃園摩鐵綑綁拍不雅照

碼表精準按出「8秒88」免費嗑鍋　狂一鍋父親節優惠持續到8/31

心繫風雨！　黃偉哲清晨勘災七股、佳里：市府全力協助災後復原

LE CREUSET夏季特賣3折起　破2萬元炒鍋7200元帶回家

外傳「不敗女王」不選黨主席　盧秀燕選後首露面反應曝

文湖線今突卡隧道！9點22分恢復正常通行　議員籲查異常故障

雨炸中南部「2路段預警性封閉」　今離島7航線停航

快訊／20縣市豪大雨特報！西南氣流+颱風外圍環流夾擊　下到深夜

台積電帶頭殺！權值三王腳軟　台股重挫逾318點拉回

歐洲公主拉拉隊現身女足賽　夏綠蒂享受與爸爸威廉獨處時光

歐弟二婚分居「睡癖導火線曝光」！妻：無法忍受 親友爆內幕

【戀愛啦♥】貓耳李多慧超動感跳《青春修煉手冊》！

社會熱門新聞

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

台中水塔男屍生前留驚悚訊息！社區200戶掀恐慌

新竹監獄「重刑犯」逃亡沒通報　桃園2賣淫女被劫財色

渣警出賣網美女警性愛片　還劈腿騙砲多名女記者

苗栗台鐵傳死傷事故　區間車碰撞行人

重刑犯逃亡性侵2賣淫女　新竹監獄道歉提5點改進

凌威威遭「現行犯逮捕」！　雙手上銬殺人未遂移送

快訊／上班注意！　國1事故塞爆

西門町一番賞藏籤被抓包　店家又關門了

北部女縮胃手術32hrs後猝死　網紅醫師說話了

嘉義養豬場淹水2米！3500隻「剩不到100隻」

台中爸虐死嬰　20歲媽目睹卻去打電動

人夫偷腥變身「柴柴」多次激戰小三　她嬌喊：不准呼呼叫

「酒國名花」涉殺人未遂被逮！　控警方偵辦錯誤

更多熱門

相關新聞

重刑犯逃亡性侵2賣淫女　新竹監獄道歉提5點改進

重刑犯逃亡性侵2賣淫女　新竹監獄道歉提5點改進

新竹監獄一名江姓受刑人，病保外就醫的時候逃跑，監方未通報警政等相關機關，後續該行受刑人對性工作者犯下2起強盜性侵。對此，新竹監獄表示，本監仍難卸責，發生此一憾事，本監對社會大眾表達深切歉意。

新竹妹「不想當工程師」被狂潑冷水！網吵翻了

新竹妹「不想當工程師」被狂潑冷水！網吵翻了

42輛M1A2T戰車抵台　凌晨轉運新竹裝訓部

42輛M1A2T戰車抵台　凌晨轉運新竹裝訓部

正妹喝醉醒來在床上　遭男網友抬腿侵犯！衝浴室崩潰：內褲都是血

正妹喝醉醒來在床上　遭男網友抬腿侵犯！衝浴室崩潰：內褲都是血

即／新竹溯溪意外！45歲教練遭捲翻滾流喪命

即／新竹溯溪意外！45歲教練遭捲翻滾流喪命

關鍵字：

新竹桃園逃犯強盜性侵

讀者迴響

熱門新聞

王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

嘉義市不同調上班課！　今早狀況讓風向大逆轉

快訊／大雷雨北移！　轟3縣市

市犬棕棕爆棄養　高虹安：前市府送回動保所

黃國昌爆「全聯有做衣服？」決標87億比預算書高　顧立雄：呃...

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走

人妻主播搭上新光醫院副院長！私密互動被直擊

歐弟二婚不到1年爆婚變　3原因鬧分居

台中水塔男屍生前留驚悚訊息！社區200戶掀恐慌

《戲說》李宇柔15歲兒睡夢中驟逝！送醫搶救不治

新竹監獄「重刑犯」逃亡沒通報　桃園2賣淫女被劫財色

建商連環倒、都更案也貸不到　產業大老憂崩盤

不熙娣班底捲「少林方丈情婦」風波　怒發律師函

豪雨炸南部！鄭明典驚出現「自然界少有2情況」

更多

最夯影音

更多

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面