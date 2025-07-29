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其實不用每天走到1萬步！　最新研究「7000步就夠了」

▲▼走路,健走,運動。（圖／翻攝PEXELS）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者周亭瑋／綜合報導

「每日1萬步、健康有保固」是常聽到的健康口號，不過最新研究顯示，其實每天只要走7000步，就能降低罹患超過6種疾病與早死的風險；雖然步數越多健康效益會增加，但超過7000步後，好處就會開始趨緩，邊際效益遞減。

粉專「蒼藍鴿的醫學天地」今發文分享，大家常說每天要走1萬步，但其實7000步就很夠了，根據發表在《刺胳針公共衛生》期刊（Lancet Public Health）的系統性回顧分析，整合57項研究、22萬人資料，「發現每天走到7000步，就能大幅改善健康。」

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研究中指出，若與每天只走2000步的人相比，走7000步者，可降低全因死亡率47%、降低心血管死亡率47%、降低失智症風險38%及癌症死亡率37%；不僅如此，也有助於預防憂鬱、糖尿病與跌倒的情況。

▲▼走路,健走,運動。（圖／翻攝PEXELS）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫PEXELS）

另外，美國麻州達特茅斯心臟科醫師羅查（Michael Rocha）也說，現在有更多證據顯示，真的不需要每天走到1萬步，也能活得更長壽、健康。

對此，蒼藍鴿表示，「雖然步數越多健康效益會增加，但超過7000步後，好處開始趨緩、邊際效益遞減，所以7000步，其實是CP值最高、又容易達成的健康目標！」

而網友們看完則紛紛回應，「走到10000步，屁股會痛」、「7000步在無塵室走來走去，一天一定達得到」、「7000步也很多耶」、「習慣成自然，日均超過1萬5000」。

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