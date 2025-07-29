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陳其邁視察沿海地區排水設施　「以最嚴苛降雨情境防汛」

▲▼ 高雄停班課！陳其邁忙視察排水設施：以最嚴苛降雨情境防汛。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄停班課！陳其邁忙視察排水設施。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

受西南氣流影響，高雄市宣布今（29）日停班課，因應中央氣象署持續發布豪雨特報，災害應變中心也一級開設，全面提升防災應變層級。高雄市長陳其邁一早就前往沿海地區視察，強調即使今日潮汐為中潮，市府也以最嚴苛降雨情境為防汛準備前提，全面檢視抽排設施功能。

陳其邁上午前往茄萣、永安、彌陀與梓官等沿海地區，實地巡視抽水站與排水設施整備情形，強調面對中潮與西南氣流疊加所帶來的複合型風險，市府各單位必須全面戒備、即時啟動應變機制，確保防汛工作滴水不漏，全力守護市民生命財產安全。

▲▼ 高雄停班課！陳其邁忙視察排水設施：以最嚴苛降雨情境防汛。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳其邁指示，抽水站就是沿海防汛的第一道防線，從設備運轉、人員輪班到通報系統，每一環節都不能鬆懈。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 高雄停班課！陳其邁忙視察排水設施：以最嚴苛降雨情境防汛。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁先來到茄萣區金鑾宮，該區鄰近出海口、地勢低窪，長年受大潮與海水倒灌影響，易發生積淹水情形。市府水利局針對當地排水瓶頸，爭取中央補助1,640萬元，分兩標辦理改善工程，包括茄萣路一段及港東街增設抽水機、防水閘門與配套設施，工程預計於年底前陸續完工。

陳其邁視察後指示工程加速完工發揮效益，並要求水利局再調查其他沿海與低窪地區，提出大潮期間防潮改善對策。隨後，他前往永安區永達與舊港抽水站，指示水利局應逐一檢查抽水設備保養狀況與現場值勤人員配置，這兩站皆已完成整備測試並維持全天候待命。

陳其邁強調，抽水站就是沿海防汛的第一道防線，從設備運轉、人員輪班到通報系統，每一環節都不能鬆懈，務求在突發天候下即刻發揮作用，守護降雨期間社區防汛安全。

▲▼ 高雄停班課！陳其邁忙視察排水設施：以最嚴苛降雨情境防汛。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼陳其邁中午前往彌陀區舊港橫路與梓官區梓官路，視察當地側溝清疏作業。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 高雄停班課！陳其邁忙視察排水設施：以最嚴苛降雨情境防汛。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁中午前往彌陀區舊港橫路與梓官區梓官路，視察當地側溝清疏作業。環保局為因應西南氣流降雨影響，今（29）日動員499人次、各式車輛112車次進行市區主要道路側溝、洩水孔清疏，清疏長度41.07公里、清除路旁洩水孔堵塞5567件及清除溝蓋堵塞3854件、合計清除廢棄物59.3公噸。

陳其邁強調，即使今日潮汐為中潮，市府也以最嚴苛降雨情境為防汛準備前提，全面檢視抽排設施功能，指示各地抽水站整備完成、滯洪池維持空庫狀態，並隨時備妥應變與預警通報機制。

他提醒市民，氣象署預測今（29）日至明（30）日仍有豪雨或局部大豪雨等級降雨，請持續關注氣象署與市府發布的最新資訊，避免於強降雨期間前往排水、河川、湖泊等低窪地區，以確保人身安全。

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