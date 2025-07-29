強降雨「並非消失、只是延後」　粉專示警：午後水氣將快速增多

▲粉專分析今天午後降雨會擴大轉強。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）



生活中心／台北報導

今天上午中南部雨勢趨緩，但氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼文指出，這背後牽涉到颱風移動、風場變化與海峽附近的環流互動，強降雨並非消失，而是時序延後，今天午後開始水氣將快速增多，中南部降雨範圍擴大、轉強、時間拉長，並可能出現持續性降雨或短時強降雨的狀況。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」貼文指出，原本預期竹節草颱風會較早向西北移動，帶動整體環流轉變，使西南氣流如期影響台灣，不過實際上竹節草受到東側颱風「柯羅莎」的牽制，往西移動的速度延後了約半天，風場遲遲未轉變，導致雨勢的發展也相對遞延。



粉專指出，昨晚至今晨颱風外圍環流與偏西、西南風在台灣南方海域交會，已持續發展強烈且大範圍的雷雨帶。不過因主要風場仍為偏西風至西北西風影響，以及夜間陸風的互動，這些強烈雷雨帶大多沿著南部沿海移動，未能深入內陸。

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目前西南氣流仍偏向巴士海峽，主要降雨集中在恆春半島附近，尚未全面轉向南部陸地，這也是目前中南部感受降雨不明顯的主因之一。



貼文提醒，今天下半天，隨著竹節草進一步往西移動，靠近中國浙江沿海，台灣將逐漸轉為受強勁西南風或西南氣流主導。預計在今日午後開始，水氣將快速增多，中南部降雨範圍擴大、轉強、時間拉長，並可能出現持續性降雨或短時強降雨的狀況。

中央氣象署指出，今天清晨至上午台灣海峽及北部海面有明顯對流發展，新竹以北地區有局部大雨，南部近海對流由於

移動方向較平行陸地，僅恆春半島有較明顯降雨。



氣象署預測，今天下午南部地區降雨略緩和，中部山區及近山區則因熱對流發展，易有短暫陣雨或雷雨，晚起至明晨西南氣流造成的對流雲系移入，苗栗以南降雨將自沿海向內陸逐漸增加，有大雨或局部豪雨發生的機率。北部地區則受到第8號颱風外圍雲系影響，白天仍有局部短暫陣雨或雷雨，晚間起降雨方有緩和的趨勢。