酷聖石給喝消毒水！客人被醫誤會要輕生　店員「試毒」噁心想吐

記者許權毅／台中報導

台中市一間酷聖石冰淇淋連鎖店，昨（28日）竟誤把消毒水當飲用水給客人喝，導致客人極度不適送醫，被害消費者A男拿出病歷說，自己還被醫生誤會，以為他要喝次氯酸水輕生，一旁女店員因為嚐了水一口，也被送急診室，尷尬地承認，就是自己誤拿給客人喝。

▲台中一間酷聖石出現嚴重疏失，竟把消毒水提供給客人飲用，圖非當事人。（圖／記者許權毅攝）



台中醫院診斷A男，發現應是腐蝕性鹼類、鹼性食物意外中毒，依照A男自述，當下感覺喉嚨強烈不適、呼吸急促，並且腸胃也不舒服，院方緊急抽血、打點滴，初判應該不用洗胃，經留觀後，讓A男返家。

另名20多歲女店員，同樣出現不適、噁心想吐情況，院方同樣緊急處置，並且檢查口腔、食道黏膜等，並未發現破損，給予開立藥物後，讓其返家。

▲消費者Ａ男說，自己被醫生誤會是要喝消毒水輕生，認為酷聖石太離譜。（圖／記者許權毅攝）



A男今日受訪，除了大喊實在太離譜，認為酷聖石有嚴重疏失，也說自己到院就醫後，還被醫生誤會是喝次氯酸水要輕生，一旁也在急診的女店員，表示是自己疏失，讓男店員喝到清毒水。A男也強調，已經通報給消保官，目前尚未提出傷害告訴，要看酷聖石後續作為有無積極。

記者實地前往事發的酷聖石了解，發現店家已經沒有提供內用飲用水，工作檯面上，就有一只大容量透明壺，上頭貼有「消毒水專用」，疑似就是店員將裡面的液體誤倒給顧客飲用。

酷聖石總公司也透過書面聲明回應，表示第一時間已進行了解，此為單店夥伴疏失，已主動關心與慰問顧客，持續提供必要協助，酷聖石也強調，公司SOP並無問題，將對這名員工展開調查，釐清事發原因。

▲酷聖石稱是單店疏失，已主動慰問。（圖／記者許權毅攝）