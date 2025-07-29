督辦大罷免幽靈連署建功　調查局長同學徐國禎升任副局長

▲法務部調查局外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

調查局今（29日）發布最新高階人事異動，前副局長孫承一本月（7月）16日退休遺缺，由台北市調查處處長徐國禎接任，徐是現任調查局長陳白立調查班第30期同學，今年（2025年）1月才獲拔擢，從彰化縣調查站主任橫空接掌台北處，僅半年就升任副局長，深受陳倚重。

徐國禎曾任台中市調查站主任、調查局國會聯絡組主任、秘書室主任，善於溝通協調，擁有犯罪學博士學位，擔任彰化縣調查站主任期間，屢破綠能貪瀆案，陳白立親自南下慰勞同仁。

今年1月調查局6都調查處處長全換人，徐國禎一飛衝天，接掌國內最多政、經案件的台北市調查處，任內督辦罷免立委幽靈連署案，檢方順利聲押禁見涉案的國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人，徐升任副局長後，預料將督導國安與情報工作業務，可能兼任調查局發言人，責任重大。

徐國禎遺缺，由桃園市調查處處長許銘侑接任，許為調查班第27期結業，今年1月6都處長大換血，他從保防處處長接任桃園處長。

負責公關事務的公共事務室主任翟海平到任剛滿1年，將調任調查局總務處副處長並代理處長職務，堪稱歷任公共事務室主任升遷最快者。

台北市調查處中山調查站主任呂順正調任公共事務室簡任秘書、並代理主任職務，呂經營轄區紮實，先前也任職過公共事務室，嫻熟公關業務。

調查局今發布人事異動名單如下，訂於本周五（8月1日）生效：

一、臺北市調查處處長徐國楨調陞本局副局長。

二、毒品防制處處長高聰明調任主任秘書室研究委員。

三、諮詢業務處處長凌文興調任主任秘書室研究委員。

四、桃園市調查處處長許銘侑調任臺北市調查處處長。

五、督察處副處長楊秋香調陞桃園市調查處處長。

六、國際事務處處長馬忠亮調任福建省調查處處長。

七、航業調查處副處長范厚珍調陞毒品防制處處長。

八、總務處處長戴春成調任國際事務處處長。

九、福建省調查處處長洪良元調任諮詢業務處處長。

十、督察處副處長李秩義代理督察處處長職務。

十一、南部地區機動工作站主任李作善調任國家安全維護處副處長。

十二、國際事務處簡任秘書賀宗正調任國際事務處副處長。

十三、鑑識科學處簡任秘書張絹慧調任鑑識科學處副處長。

十四、公共事務室主任翟海平調任總務處副處長並代理處長職務。

十五、國家安全維護工作站主任陳東宏調任臺北市調查處副處長。

十六、臺北市調查處副處長黃維和調任臺中市調查處副處長。

十七、中部地區機動工作站主任吳詠明調任航業調查處副處長。

十八、臺中市調查處臺中調查站主任應明中調任中部地區機動工作站主任。

十九、高雄市調查處前鎮調查站主任陳育君調任南部地區機動工作站主任。

二十、國家安全維護處簡任秘書楊任之調任國家安全維護工作站主任。

二十一、廉政處專門委員潘俞安調任臺北市調查處中正調查站主任。

二十二、桃園市調查處機場調查站主任李子真調任臺中市調查處臺中調查站主任。

二十三、臺北市調查處中山調查站主任呂順正調任公共事務室簡任秘書並代理主任職務。

二十四、新北市調查處新店調查站主任曾尤弘調任保防處專門委員。

二十五、桃園市調查處專門委員張益豐調任臺北市調查處專門委員。

二十六、督察處苗栗縣駐區督察宋俊賢調任督察處新竹縣市駐區督察。

二十七、福建省調查處簡任秘書吳志賢調任督察處臺中市（二）駐區督察。

二十八、桃園市調查處簡任秘書黃金泉調任督察處苗栗縣駐區督察。